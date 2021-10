Prestes a lançar documentário Ivete Sangalo torce por continuação do ‘The Masked Singer’

Ivete Sangalo já havia dado pistas sobre o documentário musical que prepara, mas agora, prestes a lançar a novidade, a cantora deu mais detalhes sobre a nova empreitada profissional.

O projeto audiovisual foi finalizado simultaneamente à dedicação da baiana ao “The Masked Singer Brasil”, que ainda está no ar, e as gravações do “Música Boa Ao Vivo”, que encerrou na última semana. O documentário, ambientado em São Paulo, será lançado em novembro.

“Nós ficamos confinados numa fazenda durante um mês, eu, minha banda e uma equipe técnica. Gravamos um projeto de músicas inéditas, e um documentário musical junto com essas canções”, disse a artista ao jornal O Globo.

Por conta do projeto musical, a cantora teve que se segurar para não revelar o repertório e dar spoiler: “Não cantamos essas músicas ao longo do programa (Música Boa)”, revelou Ivete.