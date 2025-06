Prepare a bota e o Reprodução chapéu! Festa Junina da UCDB retorna com show de Henrique e Juliano

Junho chegou e o mês trará, além do frio, a temporada de festas juninas. Quem gosta de uma boa comida típica, quentão, quadrilha e muito show, poderá se preparar, pois várias entidades e locais já anunciaram as datas para suas famosas quermesses. Com um mês de antecedência, a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) trará a sua tradicional festa no dia 26 de julho, com show nacional de Henrique e Juliano.

Esta é a 15ª edição da festa, que se tornou tradição em toda Campo Grande, não só entre acadêmicos, unindo comida típica e shows nacionais. A última edição foi em 2022, onde a instituição trouxe para o palco a apresentação de Wesley Safadão.

Henrique & Juliano são campeões de reproduções nos streamings, conforme ranking da Billboard 2025, e enfileiram hits no Brasil há cerca de 10 anos. Seus shows arrebatam multidões; somente no Youtube, são mais de 5 bilhões de acessos aos sucessos dos irmãos de Tocantins.

O megashow será realizado no estacionamento do bloco B do campus Tamandaré. A venda de ingressos terá início nesta semana e acadêmicos da UCDB e colaboradores terão valores diferenciados — a venda acontecerá em um ponto de vendas na entrada da universidade. O evento é uma realização da UCDB em parceria com a Dut’s Entretenimento.

E tem mais….

Outra festa muito esperada pelos campo-grandenses é o Arraial de Santo Antônio, realizado na Praça do Rádio Clube pela Prefeitura. Em sua 23ª edição, o evento está marcado para os dias 12 a 15 de junho. Nessa segunda-feira (2), o Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) divulgou a seleção das 18 organizações sociais que terão barracas no evento.

Cada instituição selecionada será responsável pela própria estrutura, sendo possível levar três mesas com quatro cadeiras, e os equipamentos necessários para a confecção de alimentos, com funcionamento das 18h às 00h. Além disso, conforme as regras, é proibido vender, alugar, ou ceder o ponto, televisões, caixas de som; venda de bebidas são estritamente proibidas para menores de 18 anos. Os selecionados foram: Grêmio Recreativo Os Catedráticos Do Samba, União Municipal Das Associações De Moradores, Associação De Educação Especial Marcelo Takahashi Aeemt, Associação Ile Sola Iya Omi Legbe Ita Ode, Associação Dos Artesãos E De Comida Cultural, Típica, Regional E Familiar Campo Grande Ms, Instituto Manoel Bonifácio, Associação De Pais E Amigos Do Autista De Campo Grande, Federação Sul-matogrossense De Futvolei, Associação De Moradores Do Conj Res Coophatrabalho, Associação Grêmio Recreativo Cultural Bateria Independente A Fúria Do Tigre (Projeto Tocar), Paroquia Maria Auxiliadora Dos Cristãos, Sociedade Espirita Anorran Amor, Luz E Caridade, Aca – Associação Dos Amigos Da Criança E Do Adolescente, Associação Sul Mato Grossense Cultural Do Flashback, Grêmio Recreativo Escola De Samba Cinderela Tradição Do Jose Abrão, Associação Sul Mato-grossense De Amparo A Criança E Ao Adolescente, Associação Especial De Atendimento Ao Deficiente Mental, Instituto De Apoio Capacitação Instrução De Economia Solidaria Do Povo.

Confira mais eventos:

Arraiá do Santuário São Judas Tadeu

Entre os dias 5 e 8 de junho, a partir das 19h30, o Santuário São Judas Tadeu realiza seu tradicional Arraiá. O evento contará com apresentações musicais de Chicão Castro, João Lucas & Cleiton, e Giva & Eduardo, além de quadrilha, música católica e um cardápio recheado de comidas típicas. A festa acontece na Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58, no Jardim América.

Arraiá da Pestalozzi

Nos dias 6 e 7 de junho, das 17h às 22h, acontece o Arraiá da Pestalozzi. Uma festa preparada para toda a família, com quitutes, música e brincadeiras que prometem muita diversão. O evento será realizado no estacionamento do Comper Itanhangá.

Arraiá da AACC-MS

No dia 7 de junho, das 11h às 22h, o Centro de Convenções Albano Franco recebe uma festa junina especial, com muita música boa, comidas típicas e brincadeiras para toda a família. Além de se divertir, o público contribui com uma causa nobre, já que toda a arrecadação será destinada à manutenção da associação. A entrada custa R$ 10, e crianças de até 10 anos não pagam.

Arraiá Ziriguidum

Também no dia 7 de junho, das 16h às 22h, a Praça do Preto Velho, no Jardim Paulista, será palco de uma animada festa junina. O evento contará com shows da banda Flor de Pequi, Tapioca Forró e Roberto Shamanti, além de muita diversão com pescaria infantil, quadrilha e touro mecânico. A programação também inclui gastronomia, economia criativa, lazer e artes, garantindo entretenimento para toda a família.

33ª Festa do Padroeiro – Sagrado Coração de Jesus

De 14 a 29 de junho, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada na avenida Mato Grosso, 3280, no bairro Santa Fé, realiza a 33ª Festa do Padroeiro – Sagrado Coração de Jesus. A programação inclui as celebrações das 12 promessas, shows musicais, comidas típicas e muita diversão para as crianças, em um ambiente de fé, confraternização e alegria.

Festa Junina Okinawa

No dia 15 de junho, a partir das 17h, a Associação Okinawa de Campo Grande, na rua dos Barbosas, 110, bairro Amambai, realiza sua festa junina. O evento terá comidas típicas, entre doces e salgados, além da tradicional e exclusiva sopa de cabrito. A programação inclui ainda touro mecânico, quadrilha caipira e pescaria, garantindo diversão para toda a família.

Por Carolina Rampi