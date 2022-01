Prêmio Sesc de Literatura abre inscrições para escritores iniciantes

Autores com obras inéditas nas categorias de romance e contos têm até o dia 11 de fevereiro para se inscreverem na edição 2022 do Prêmio Sesc (Serviço Social do Comércio) de Literatura. Os vencedores terão as obras publicadas e distribuídas pela editora Record, parceira do Sesc no projeto, com tiragem inicial de 2,5 mil exemplares.

“A premiação foi criada em 2003 e se consolidou como a principal do país para autores iniciantes. No ano passado, tivemos a inscrição de 1.688 livros, sendo 850 em romance e 838 em conto. O cronograma não foi afetado pela pandemia, porque foi todo executado por trabalho remoto. Dessa forma, o resultado pôde ser divulgado no prazo previsto”, afirmou o analista de Literatura do Departamento Nacional do Sesc, Henrique Rodrigues.

Avaliação

Os livros são inscritos pela internet, gratuitamente, de forma anônima, o que impede que os reais autores sejam reconhecidos, o que garante, segundo Rodrigues, a imparcialidade no processo de avaliação. Os romances e contos são avaliados por escritores profissionais renomados, que selecionam as obras pelo critério da qualidade literária.

Na edição do ano passado, foram vencedores o paraense Fábio Horácio-Castro, jornalista de formação e professor universitário, com o romance “O réptil melancólico”; e o também jornalista pernambucano Diogo Monteiro, com a coletânea de contos “O que a casa criou.”

As inscrições são gratuitas, estão abertas desde ontem (10) e podem ser feitas pelo site do evento. O Prêmio avalia trabalhos com qualidade literária para edição e circulação nacional. O regulamento completo pode ser acessado aqui.

(Agência Brasil)