Prefeitura divulga lista de entidades credenciadas para o 22º Arraial de Santo Antônio

A Prefeitura de Campo Grande divulgou no Diário Oficial (Diogrande) de n. 7.0507 desta terça-feira (21), a lista de organizações sociais sem fins lucrativos aptas a participarem do 22º Arraial de Santo Antônio. Ao todo, são 32 entidades habilitadas a concorrerem ao sorteio para comercializarem seus produtos na festa que acontece entre os dias 12 a 16 de junho, na Praça do Rádio Clube.

Ao todo, serão sorteadas 20 barracas e dois espaços kids para a venda de alimentos, bebidas e artesanatos. No dia 22 de maio, das 8h às 14h, será o período de recurso dos candidatos não habilitados e posteriormente, será publicado na edição extra do Diogrande o resultado dos recursos.

O sorteio dos inscritos será realizado no dia 23 de maio de 2024 às 14 horas, na Esplanada Ferroviária, localizada na Av. Calógeras, 3143 – Centro. Mais informações sobre o edital, podem ser obtidas no e-mail [email protected] e no Diogrande.

Confira a lista de entidades aptas ao sorteio:

ACA – Associação dos Amigos da Criança e do Adolescente

Associação Campograndense da Pessoa com Deficiência

Associacao de Educacao Especial Marcelo Takahashi – AEEMT

Associação de Mães Trabalhando a Inclusão

Associação de Moradores do Bairro Guanandi

Associação de Moradores do Conjunto Residencial Coophatrabalho

Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande

Associação Dignidade e Vida

Associação dos Artesãos e de Comida Cultural, Típica Regional e Familiar de Campo Grande

Associação Dos Ostomizados do Estado De Mato Grosso Do Sul – AOMS

Associação Especial de Atendimento ao Deficiente Mental

Associação Grêmio Recreativo Cultural Bateria Independente A Fúria do Tigre (Projeto Tocar)

Associação Ilê Sola Iya Omi Legbe Ita Ode

Associação Par

Associação Sul Mato Grossense Cultural do Flashback

Associação Pantanal Dos Surdos de Mato Grosso Do Sul

Casa de Maria

Centro De Promoção Social Palotinas – CPROSPA

Federação Sul-Matogrossense de Futevôlei

Grêmio Recreativo Escola de Samba Cinderela Tradição do José Abrão

Grêmio Recreativo os Catedráticos do Samba

Grupo Escoteiro Cruzeiro Do – 13 MS

Instituto de Desenvolvimento Evangélico

Instituto Causadores da Alegria

Instituto Luther King – Ensino, Pesquisa e Ação Afirmativa

Instituto Manoel Bonifácio

Instituto Social de Ação, Aventura E Cidadania – ISAAC

Obras Sociais da Sociedade Espírita Allan Kardec

Projeto Girassol CG

Recanto da Criança

Sociedade Espírita Anorran Amor, Luz e Caridade

Templo de Umbanda Pai Guiné – TUPG

Com Informações Prefeitura de Campo Grande

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.