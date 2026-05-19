Porgramação da Semana Nacional de Museus em Corumbá vai até 22 de maio

Nesta terça-feira, mas a partir das 19h, será realizada a vernissage da exposição “A-122”, do artista visual Jamil Canavarros; mostra apresenta esculturas voltadas à valorização da dignidade feminina e ao debate sobre o combate ao feminicídio

Entre esta terça-feira (19) e quinta-feira (22) de maio, Corumbá recebe a programação da 24ª Semana Nacional de Museus, mobilização promovida em todo o País com o tema “Museus Unindo um Mundo Dividido”.

As atividades ocorrerão no Museu Casa Dr. Gabi e em polos culturais do município, reunindo visitas mediadas, exposições, apresentações artísticas, oficinas, palestras e ações literárias.

A abertura da programação aconteceu nesta terça-feira, 19, no Museu Casa Dr. Gabi, com visitas mediadas das 10h às 16 horas. O espaço também recebe duas sessões de contação de histórias, às 09h com Patrícia Guimarães e às 15h com Adrielle Chaves.

Ainda nesta terça-feira, mas a partir das 19h, será realizada a vernissage da exposição “A-122”, do artista visual Jamil Canavarros. A mostra apresenta esculturas voltadas à valorização da dignidade feminina e ao debate sobre o combate ao feminicídio.

No dia 20, a programação inclui a apresentação “Pantanal do Lino”, conduzida por Salim Haqzan, às 10h, no Museu Casa Dr. Gabi. O espetáculo aborda tradições e saberes da cultura pantaneira. Às 16h, o Clube do Gabi promove encontro literário online sobre o livro “Anacrônico”, de Antony Magalhães. A mediação será feita por Bruna Barros e Marcelle Saboya.

As atividades seguem em 21 de maio nos polos culturais da cidade. Às 09h, Carmen Lígia e Kleber Costa ministram Oficina de Siriri, na Oficina de Dança. Já às 10h30, a Casa do Artesão recebe palestra de Cléber Ribeiro sobre o Mapa Etno-Histórico de Curt Nimuendajú, considerado um dos principais registros sobre povos indígenas e línguas originárias do Brasil.

O encerramento ocorre na sexta-feira, dia 22. Às 10h, a Casa do Artesão promove uma roda de vivência sobre os saberes e fazeres do artesanato corumbaense. Às 16h, será realizada a visita mediada “Corumbá, Museu a Céu Aberto: O Sarobá de Lobivar”, com percurso conduzido por José Gilberto Rozisca, Marcelle Saboya e Salim Haqzan. A caminhada propõe um resgate da memória urbana e da resistência cultural da cidade por meio da obra do poeta Lobivar Matos.

Para mais informações sobre a semana, acesse visite.museus.gov.br. A programação em Corumbá. integra a agenda nacional da Semana de Museus, coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus.

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