Plataforma Cultural abre espaço para oficinas de arte manual na próxima semana na Capital

Os artesãos do ateliê vão ensinar diferentes técnicas, como mosaico, papel picado e outras modalidades de arte manual, abertas ao público interessado

Na próxima terça-feira (26), o projeto Ateliê Aberto começa, na Plataforma Cultural, em Campo Grande, com atividades gratuitas voltadas ao artesanato, criatividade e troca de experiências. A programação será realizada todas as terças e quintas-feiras, das 8h às 12h, com o objetivo de aproximar a população do espaço cultural e incentivar o aprendizado de técnicas artesanais.

Durante as atividades, os artesãos do ateliê vão ensinar diferentes técnicas, como mosaico, papel picado e outras modalidades de arte manual, abertas ao público interessado.

A abertura do projeto contará ainda com uma roda de conversa com empreendedores convidados. Participam o empresário Nando Mantoni, com o tema “Do emprego fixo ao empreender com propósito”, e a chef de cozinha Camila Santana, que abordará o tema “Cozinhar é transformar ingredientes, histórias e realidades”.

Os interessados podem procurar diretamente o Ateliê da Plataforma Cultural para participar das atividades.

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