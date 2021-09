Plaenge traz exposição fotográfica a céu aberto ao Parque das Nações Indígenas

Fotografias com olhar artístico trazem visões singulares da natureza

Um dos cenários mais lindos e conhecidos de Mato Grosso do Sul, o Parque das Nações Indígenas em Campo Grande sempre proporciona imagens incríveis da natureza que ganham as redes sociais e estimulam os visitantes a fazerem registros pessoais e de momentos únicos da vida. Ampliando mais a visão da diversidade da flora e fauna da nossa cidade e os cenários envoltos no parque, a Plaenge realiza a sua primeira exposição a céu aberto intitulada “Momentum”, que traz registros artísticos e únicos feitos pelo fotógrafo Alexandre Raupp. A exposição acontece ao lado do Parque das Nações Indígenas entre as ruas Ivan Fernandes Pereira e Hélio Yoshiaki Ikeziri.

A exposição a céu aberto traz uma visão artística da natureza, suas cores e tons em registros singulares da vida natural feitos por Alexandre Raupp, reconhecido por oferecer lindas obras de artes e formas de expressão por meio da fotografia. Seus trabalhos são marcados pela busca de imagens que são capazes de traduzir de forma intensa o momento ou o lugar.

O fotógrafo iniciou o trabalho autoral sobre as nuanças de cor do céu ainda em 2013 e desde então vem criando uma grande coleção de gradientes. “Campo Grande já me impressionou no momento que desci do avião. O sol já tinha se posto e as cores estavam muito incríveis. Como a cidade é bem plana, tive essa percepção diferente de onde moro [Porto Alegre]. Em Campo Grande parece que temos ‘mais céu’ e por isso foi realmente uma experiência incrível”, comenta Alexandre.

Raupp afirma que, entre suas inspirações para construção da sua personalidade fotográfica, estão grandes pintores como Mark Rohtko, Mondrian e Kandinsky. “Entres os trabalhos que mais me inspiraram foram do Mark Rohtko, onde a cor adquiriu um papel crucial nas pinturas. A ideia era que o espectador tivesse uma relação meditativa com as obras. As obras de Mondrian e Kandinsky foram bem impactantes na minha formação também”, explica.

“Tenho vontade de voltar a Campo Grande com certeza, e para o ano que vem já planejo uma viagem para o Pantanal com um amigo fotógrafo que já foi algumas vezes por lá. Não vejo a hora de poder ver onças ao vivo”, afirma.

Fauna, flora, cores e nuanças

Alexandre comenta que seu interesse pelas cores começou em 2013 e desde então “coleciona” as nuanças de cores do céu. “Meu interesse pelas cores começou com a observação da mudança de tons em questão de minutos que temos nas famosas horas mágicas do amanhecer/entardecer. Comecei a colecioná-las”.

A convite da Plaenge, Raupp visitou Campo Grande e ficou impressionado com as cores, fauna e flora que se harmonizam de forma sem igual.

“Visitar Campo Grande foi um grande prazer. Uma cidade desenvolvida, mas que não deixa de lado a natureza. Ver araras voando pela cidade por si só já é uma grande experiência. Caminhar e fotografar pelo Parque das Nações Indígenas e ver a harmonia entre pessoas e animais foi incrível. E as cores, nuanças e degradês do céu de Campo Grande foram uma grata surpresa também; tive o prazer de registrar dias maravilhosos”, afirma.

Exposição a céu aberto

A Plaenge idealizou a exposição “Momentum” com o objetivo de trazer um olhar artístico e ampliado da fauna e flora que estão dentro e no entorno do Parque das Nações Indígenas. Para a gerente de Novos Negócios, Ada Maria de Lima, o Parque das Nações Indígenas retrata uma aproximação com a natureza dentro de Campo Grande sem igual, mas proporciona aos visitantes uma visão mais ampla do que nos cerca.

“A natureza nos convida a ter esse olhar contemplativo para os momentos da nossa vida, todos os dias. Ela nos mostra a sua força, simplicidade e beleza por meio das suas cores vivas, como as floradas dos ipês, as mudanças e gradientes do céu pelas estações do ano, a relação das aves que sobrevoam nossa cidade e o Parque das Nações Indígenas, e muito mais. A exposição “Momentum” nos convida a ter esse olhar ampliado e traz a reflexão para que possamos enxergar esses detalhes e cores em nosso cotidiano e em nossas vidas”, explica Ada.

A curadoria da exposição a céu aberto é feita pela Gerência de Novos Negócios e pelo Departamento de Marketing da Plaenge, que ficará exposta até meados de outubro.

Serviço

A exposição “Momentum” está localizada entre as ruas Ivan Fernandes Pereira e Hélio Yoshiaki Ikeziri, em frente da entrada Guató, do Parque das Nações Indígenas. A visitação é aberta e totalmente gratuita.

(Texto de Beatriz Magalhães)

