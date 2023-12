Pitty chega à Capital com turnê ‘ACNXX’

[Texto: Ana Cavalcante, Jornal O Estado de MS]

Após 15 anos de espera, fãs reencontram a rockeira em turnê comemorativa neste sábado

Um dos grandes ícones da música brasileira, Pitty, comemora 20 anos de carreira e celebra com uma turnê diferenciada seu álbum de estreia “Admirável Chip Novo” (2003). Após 15 anos sem vir à Capital, a cantora desembarca em Campo Grande com a afamada turnê ‘ACNXX’. A apresentação acontece hoje (16), no Expo Bosque, com ingressos variando de R$ 90 a 260 reais, dependendo do lote. Ainda há ingressos disponíveis, que podem ser adquiridos pelo site.

“Admirável Chip Novo” é o álbum de estreia da cantora, lançado em 2003. Apesar de ser o primeiro disco da baiana, é um trabalho marcado por muitos hits, como “Máscara”, “Temporal” e a famosa “Equalize”. Composto por faixas com letras atemporais, abrangendo desde política até amor, o disco destaca-se por ser lançado por uma gravadora independente. Além do rock pesado de “Admirável Chip Novo”, o disco que firmou Pitty, uma mulher à frente de uma banda formada por homens, como uma referência do rock brasileiro. Para a arquiteta Nilda Joana, fã há 19 anos da cantora, essa é uma oportunidade única, já que não teve a chance de assistir à roqueira em outro momento. E acrescenta que este é um momento de grande ansiedade.

“Quando eu soube do Show, a primeira coisa a fazer foi mandar o link da notícia aos amigos e já garantir dois ingressos no melhor lugar. Também passei a chamar os amigos para comparecer. Estou muito ansiosa para o show e sei que será perfeito! Esse será meu primeiro show, pois nunca tive condições de viajar para ir em show dela e quando eu ia em um aqui em Campo Grande ela não pode vir”, compartilha Nilda, entusiasmada.

O hiato de apresentações na Capital

Desde a última apresentação de Pitty em Campo Grande, na Expogrande de 2015, os fãs da cantora estão há 15 anos ansiando por um novo encontro. O retorno da baiana à Capital não aconteceu antes por falta de tentativas. A fim de demonstrarem que em Campo Grande tem quem curte rock, especialmente Pitty, os fãs, em 2015, realizaram desde evento fake no Facebook até vaquinha para trazer a cantora ao MS. Em 2022, o sonho parecia que enfim se realizaria. Durante o festival Campão Cultural, que ocorreu entre os dias 8 e 15 de outubro, foi proposto que uma das atrações nacionais seria Pitty e Nando Reis, já que a dupla estava em turnê Brasil afora, apresentando um projeto no qual ambos cantavam músicas um do outro. Contudo, a programação do festival foi outra. Em reportagem ao Jornal, a cantora lamenta sobre a vinda que não vingou e a expectativa de concretizar esse encontro agora.

“Que bom poder voltar e agora com a minha turnê do ACNXX 20. Uma pena não poder ter tocado com o Nando aí. Foi uma parceria muito massa, ele segurou lindamente. Ele é dono de palco, segurou bem. Uma pena que eu não pude estar e que bom poder voltar agora com esse show massa para a galera”, pontua Pitty.

Trajetória

Pitty iniciou sua carreira ainda na adolescência, com 17 anos, cantando punk rock pelas cidades da Bahia. Desde 2003, com o lançamento de “Admirável Chip Novo”, a vocalista tem conquistado inúmeros fãs com sua voz potente e letras poderosas. Sua trajetória musical também revela protagonismo singular e justifica sua fama. Com seis álbuns lançados, a baiana angariou hits em todos, além de ser a trilha sonora de diversos momentos especiais dos fãs. A arquiteta Nilda revela sua música favorita do álbum que completa 20 anos e destaca que a composição “Me adora” do álbum “Chiaroscuro” de 2009, como uma faixa especial. Nilda ainda destacou o fato da cantora conquistar o terceiro lugar, mesmo depois de tanto tempo como fã, dos artistas mais ouvidos na sua retrospectiva do Spotify de 2023.

“Eu sou fã dela desde 2004, na época eu tinha um walkman e comprava fitas (risos)”, relembra a fã. “Mas foi após ouvir a música “teto de vidro” que tudo mudou. Eu gostei muito, gostei tanto que comecei a ouvir as outras. Mas “Me Adora” essa música marcou muito! Pois diz muito sobre mim. O motivo é que uma pessoa sempre dizia que me adorava, é que me achava foda, pelo meu jeito legal e feliz de ser e por eu trabalhar tanto nas minhas três profissões, professora, arquiteta e corretora de imóveis”, relembrou a fã.

O trabalho atemporal

Em dias atuais, com 46 anos, quando questionada sobre uma suposta morte do rock, a cantora costuma destacar em entrevistas que o gênero culminou em um estilo muito fechado em si, além de ser contrário às mudanças que o passar dos anos propõe: “De certa forma, o Rock foi se tornando muito hermético. E isso o afastou das camadas mais populares. O purismo, o reacionarismo, ou o medo de ele se entregar para novas linguagens fez com que ele tivesse parado em um tempo e espaço que atende a um nicho, mas perde conexão com a contemporaneidade”, afirma Pitty. Todavia, a cantora revisita e apresenta na íntegra dos shows da ACNXX Tour seu disco de estreia que, em comemoração aos vinte anos foi relançado com articipações especiais de artistas como Planet Hemp, Tuyo, Emicida, Supercombo, Ney Matogrosso, Sandy e MC Carol, regravando as faixas do álbum original, um rock moderno e em sintonia com os dias atuais.

Ademais, sem entrar em contradição com suas palavras, o relançamento de “Admirável Chip Novo” vem em sintonia total com o rock atual e democrático que a cantora busca propagar. Seu relançamento é envolto por novas roupagens e parcerias de estilos diferentes ao da cantora, como a artista campo-grandense Marina Peralta, convidada pela vocalista para cantar “I Wanna Be”.

“A Marina eu já sacava ela pela cena reggae, também por ser uma voz muito incrível, muito própria e pela parceria da galera do Rockers Control, com quem eu já tinha trabalhado. Fiquei encantada. E eu já pensava em I Wanna Be, em uma vibe de reggae, acho que combina muito com a música e ela topou fazer”, afirma Pitty, em reportagem ao Jornal O Estado.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.