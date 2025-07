Péricles realiza show gratuito em MS no mês de agosto

Atração faz parte parada comemoração do aniversário de universidade

O cantor e compositor Péricles, um dos maiores nomes do samba brasileiro, será a grande atração do show de aniversário da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), que será realizado no dia 29 de agosto, às 20h, no Parque Antenor Martins (Parque do Lago). A apresentação do sambista será precedida do Festival Universa, que reunirá artistas sul-mato-grossenses incluindo Emmanuel Marinho, Lumacê, Bro MC’s, Gianni Torres, Soul Ra e outros.

No final de julho, a Universidade irá promover a Corrida de Aniversário da UFGD. Em setembro, será inaugurado o novo prédio da Reitoria, com apresentação especial da Orquestra UFGD. No mesmo mês, a cidade de Dourados será palco do retorno do FIT (Festival Internacional de Teatro) de Dourados, com espetáculos premiados no Brasil e no exterior. A programação dos 20 anos da UFGD ainda inclui a realização da segunda edição da Corrida Novembro Azul e Negro, da Semana do Servidor, do lançamento de uma coleção com 20 livros pela Editora UFGD e da entrega de kits comemorativos para toda a comunidade acadêmica.

Encerrando o ano, em dezembro, será lançado o projeto do CEUD (Centro de Cultura e Extensão Universitária), um prédio cultural onde hoje é a reitoria, retomando o sonho de uma universidade cada vez mais voltada ao diálogo com a sociedade. O evento marcará a apresentação do projeto arquitetônico e das etapas de estruturação do novo espaço.

Lançamento

Na última semana, a UFGD promoveu o lançamento da programação do “Celebração de 20 anos da UFGD” com a apresentação de dois grandes nomes da música sul-mato-grossense: Gilson Espíndola e Gabriel de Andrade. O show Violão entre Guitarras, resgatou o repertório rico de ritmos e poesia de Mato Grosso do Sul, e ainda contou com a abertura do poeta e ator Emmanuel Marinho, referência da cultura douradense.

O show de abertura foi cedido pela Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Durante a cerimônia, o coordenador de Cultura da UFGD, Gil de Medeiros Esper, agradeceu o apoio dos órgãos estaduais e destacou que este é apenas o primeiro de uma série de eventos comemorativos que celebram o aniversário da instituição.

A noite também foi marcada pela emocionante apresentação de Emmanuel Marinho, reconhecido nacional e internacionalmente por sua atuação como poeta, ator, cantor, compositor e educador. Autor de dez livros e diversos espetáculos que unem música, teatro, poesia e oficinas literárias, Emmanuel é um dos nomes mais representativos da cultura douradense. Durante sua fala, ele lembrou da importância do ambiente universitário em sua vida, desde o antigo CEUD/UFMT (Centro de Ensino Universitário de Dourados), que foi fundamental para o florescimento da vida cultural na cidade, mesmo nos anos difíceis da ditadura.

Emmanuel também homenageou o professor Wilson Biasotto, destacando seu papel como incentivador das artes na universidade e sua importância na consolidação da UFGD. “Entre tantas pessoas que contribuíram para a construção desta universidade, Biasotto é uma figura que merece homenageada com o nome deste cineauditório onde celebramos os 20 anos da UFGD”, afirmou.

O reitor da UFGD, professor Jones Goettert, relembrou sua primeira visita a este cineauditório, no ano de 1994, quando ainda era aluno do curso de História da UFMT campus de Rondonópolis. Ele compartilhou a emoção de, três décadas depois, subir ao mesmo palco. “Naquele momento, jamais imaginaria que um dia estaria aqui em cima, como reitor da UFGD. Esta universidade é feita de pessoas, de histórias que se entrelaçam. A UFGD é, verdadeiramente, a federal de cada um de nós”, finalizou.

O espetáculo Violão entre Guitarras, apresentado por Gilson Espíndola e Gabriel de Andrade, trouxe ao palco a força da música urbana sul-mato-grossense com arranjos refinados e cheios de emoção. O repertório prestou homenagem a grandes compositores do estado, com destaque para canções de Geraldo Espíndola, Paulo Simões e Geraldo Roca, nomes que marcaram a cena musical entre as décadas de 1960 e 1980. Com violões e guitarras entrelaçados em harmonia, o show conduziu o público por uma viagem sonora pelas raízes culturais de Mato Grosso do Sul.

