Pequenos da AACC/MS participam de expedição rura e lexploram a 85ª Expogrande com muita alegria

Visita incluiu atividades no Projeto Fazendinha da Acrissul, interação com animais e atividade com a PRF

Um grupo de crianças atendidas pela AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) viveu uma experiência inesquecível durante uma visita à Expogrande, nesta semana. Entre bichinhos da fazenda, cavalos, búfalos e até viaturas da Polícia Rodoviária Federal, o passeio foi repleto de descobertas, alegria e diversão.

A visita começou no Projeto Fazendinha da Acrissul, onde as crianças puderam ver de perto os animais do campo e participaram de uma atividade educativa promovida pelo projeto Agroligadas. Além de uma conversa leve sobre o cultivo da soja e da cana-de-açúcar, as crianças também receberam um gibi com a história da soja, o que despertou a curiosidade e o encantamento dos pequenos.

Para Rosângela Machado, coordenadora e assistente social da AACC/MS, experiências como essa são essenciais no processo de tratamento. “Esses momentos fora do ambiente hospitalar são extremamente importantes. Eles ajudam a aliviar o estresse do tratamento, promovem a socialização e proporcionam experiências que resgatam a infância dessas crianças. Ver o brilho nos olhos delas hoje foi algo que não tem preço”, destacou.

Depois da Fazendinha, o grupo seguiu para outro estande, onde foi possível passar a mão nos bois e sentir de perto a rotina do campo. Em seguida, a turma foi ao espaço da Montana, onde os cavalos chamaram atenção pela beleza e docilidade.

A caminho do estande da PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma surpresa inesperada: um enorme búfalo parou a turma. Claro que não faltou coragem — as crianças montaram no animal e garantiram fotos que vão virar lembrança para a vida toda.

Na PRF, a festa continuou. As crianças entraram nas viaturas, brincaram com o comunicador, ligaram a sirene e se divertiram ao máximo com a experiência de “ser policial por um dia”.

Ao todo, 13 pessoas participaram da ação, entre crianças e mães. O passeio foi mais do que uma visita à feira agropecuária: foi um dia de encantamento, aprendizado e leveza — um sopro de alegria na jornada do tratamento.

Da redação

