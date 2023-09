PEN Clube Brasil anuncia Mato Grosso do Sul como sede estratégica para literatura nacional

No próximo dia 21 de junho, o presidente da Fundação de Cultura de MS, Max Freitas, e a renomada escritora Delasnieve Daspet embarcarão rumo ao Rio de Janeiro para a cerimônia de posse da autora como nova associada do PEN Brasil. Durante o evento, o presidente da instituição, Ricardo Cravo Albin, também fará um importante anúncio sobre a nova sede da PEN Brasil na capital carioca. Esse local terá uma relevância significativa para a literatura, abrangendo não apenas os escritores dos estados brasileiros vizinhos, mas também possíveis escritores de países fronteiriços ao Brasil.

Fundado na cidade do Rio de Janeiro em 2 de abril de 1936, o PEN Clube do Brasil é uma organização de escritores dedicada à defesa da liberdade de expressão e aos valores humanistas. O PEN Brasil é afiliado ao PEN Internacional e mantém uma ligação linguística com o PEN Clube Português.

Tratando-se de uma associação civil de caráter cultural, sem fins lucrativos e não governamental, o PEN Brasil reúne escritores e profissionais da palavra de nacionalidade brasileira, incluindo poetas, escritores e romancistas (daí a sigla P.E.N., que significa Poetas, Escritores e Novelistas).

A entidade foi idealizada pelo teatrólogo e romancista Cláudio de Sousa e já contou com afiliados consagrados na literatura brasileira, como Guimarães Rosa, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Austregésilo de Athayde, Carlos Heitor Cony, José Mindlin, José Sarney, João Ubaldo Ribeiro, Paulo Coelho, Nélida Piñon, entre outros renomados escritores.

O nome da organização foi criado a partir das iniciais de três palavras: Poetry, Essay and Novel, que significam Poesia, Ensaio e Romance, refletindo também o simbolismo da palavra “PEN”, que representa a pena, o instrumento do escritor do passado e do presente, sendo o símbolo do escritor em todos os tempos.

