Pela 1ª vez: Farofolia trará Tati Quebra Barraco no Carnaval de rua

Cantora promete cantar os clássicos do Funk Nacional

O carnaval em Campo Grande neste ano promete! Com ‘um esquema todo armado’, o bloco Farofolia trará a funkeira carioca Tati Quebra Barraco para show nesta sexta-feira (28), na Esplanada Ferroviária, local de concentração do bloco. Será a primeira vez que uma atração nacional fará show no carnaval de rua da Capital.

No show, Tati Quebra Barraco canta seus últimos lançamentos, além dos clássicos do funk nacional como ‘Boladona’ e ‘Atoladinha’.

Conforme o produtor do bloco, Thalysson Perez, trazer uma atração nacional como esta é mais uma chance de mostrar que o Carnaval de rua de Campo Grande é importante. “Pela primeira vez estamos trazendo uma atração de renome nacional para a folia. Nossa intenção é sacramentar: o Carnaval de Rua da Capital existe, é gigante e já se tornou o maior do Estado. A escolha do nome de Tati não foi por acaso, Tati comunica com as pautas da nossa comunidade LGBT+ e com a periferia. Ela é a rainha do funk e grande precursora do estilo no Brasil”, afirma.

Além de Tati Quebra Barraco, o bloco vai levar às ruas vários artistas, músicos e cantores regionais. Estão confirmados os DJ Dan Santos, Abhner, Gustavo Freitas, Gikka, Lady Afro, Renê, além do Balé Farofolia, composto pelos bailarinos Biajog, Luch, Thalita e Thay. O Farofolia ainda conta com apresentação do grupo “O Crew Drag CG”, sob curadoria de Deko Giordan.

Sobre o Farofolia

O Farofolia é um bloco carnavalesco criado no ano de 2019, a partir da união dos blocos “Tá Dando Pinta”, “Carnav@dia” e “Colocada”, todos organizados pela comunidade LGBTQIAPN+ de Campo Grande/MS. O objetivo do Farofolia é celebrar a pluralidade e o respeito à diversidade, além de proporcionar um ambiente seguro e que honre a cultura da comunidade. É, atualmente, o maior bloco LGBTQIA+ de Mato Grosso do Sul, e ganha novos adeptos a cada Carnaval.

Se no ano passado o Farofolia reuniu 25 mil pessoas na Esplanada Ferroviária, a expectativa para 2025 é de que mais de 30 mil pessoas compareçam no bloco mais colorido do Estado.

Campanha de combate à LGBTfobia

Sabendo que o Carnaval é muito mais do que só curtição, o Farofolia encabeça em 2025 a campanha de combate à LGBTfobia, formalizada junto ao ABC (Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande/MS).

“Nossa proposta é que a campanha seja simples, objetiva e de fácil comunicação, incluindo iniciativas de divulgação de mensagens de conscientização nas redes sociais do ABC e dos blocos participantes, assim como a criação de um selo ou slogan que represente a campanha e possa ser utilizado nos materiais dos blocos, além da criação de espaços de apoio e segurança nos circuitos dos blocos para acolhimento de eventuais casos de discriminação e distribuição de materiais informativos sobre respeito e diversidade”, completa Perez.

Sobre Tati Quebra Barraco

Tatiana dos Santos Lourenço, popularmente conhecida como Tati Quebra Barraco, é uma renomada cantora e compositora brasileira, conhecida por sua forte presença no cenário do funk carioca. Com uma carreira que começou no início dos anos 2000, Tati se destacou por suas letras ousadas e empoderadas, que abordam temas como amor, superação e a vida nas comunidades.

Seu estilo único e carismático conquistou uma legião de fãs, tornando-a uma das figuras mais icônicas do gênero. Além de sua carreira musical, Tati também é reconhecida por seu engajamento em prol da comunidade LGBT e em causas sociais, sempre promovendo a autoestima e a força feminina.

Serviço: O Farofolia inaugura as celebrações do Carnaval de rua no dia 28 de fevereiro, às 17h. O palco fica na rua Dr. Temístocles, entre as ruas 14 de julho e Calógeras, quase em frente ao Ponto Bar.

Por Por Carolina Rampi