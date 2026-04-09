Peixes do Bioparque Pantanal são batizados de Axl e Slash em homenagem ao show histórico do Guns N’ Roses em Campo Grande

Com a repercussão do show de uma das maiores bandas de rock do mundo em Campo Grande, nesta quinta-feira (9), o que não falta é criatividade nas redes sociais. E, para não ficar de fora, o Bioparque Pantanal preparou uma homenagem inusitada e carinhosa, com dois peixes da espécie aruanã batizados com os nomes de grandes ícones da banda, Axl Rose e Slash.

O aruanã é uma das espécies mais fascinantes da biodiversidade e a escolha do animal foi justamente pelo nado que mais parece uma dança, remetendo a performance do Alx no palco.

A espécie que pode chegar a até um metro de comprimento, é conhecido por sua habilidade de saltar para fora da água para capturar insetos em vegetações alagadas. No Bioparque, os animais vivem no tanque américa submersa.

A iniciativa segue uma tradição do empreendimento turístico de atribuir nomes especiais aos animais, criando vínculos afetivos com os visitantes, despertando curiosidade e chamando a atenção para a educação ambiental.