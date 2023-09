Paula Toller volta a Campo Grande com duas apresentações

Paula Toller volta à Capital e realiza dois shows neste fim de semana, com nova turnê solo “Amorosa”. O título, inspirado em um álbum de João Gilberto, “Amoroso”, disco que a cantora ouviu constantemente durante a pandemia, também se fez presente como uma junção de afetos que inspirou Paula em sua nova turnê. Em celebração à trajetória de mais de quatro décadas e a consolidação da carreira solo, a turnê já passou por mais de dez cidades e agora chega a Campo Grande, em duas apresentações que anunciam, também aos fãs de Kid Abelha, a oportunidade de um “revival” imperdível com os clássicos da banda. “Fixação”, “Nada por Mim” e “Fórmula do Amor” são alguns dos hits que compõem o repertório das apresentações que acontecem hoje (29) e sábado (30) no Ondara, às 22h. Os shows anunciados há alguns meses têm mexido com muitos fãs da cantora que, em entrevista ao jornal O Estado, revelam suas expectativas e o apreço pela cantora.

A psicóloga Giovana Ramos, campo-grandense há 20 anos, compartilha que as músicas interpretadas por Paula são significativas, pois foram hits que embalaram e marcaram fases importantes de sua vida. “São tantos sucessos e boas lembranças que as músicas da Paula me trazem, mas algumas marcaram um período muito importante da minha vida, sobretudo, minha adolescência. Entre elas estão: ‘Como Eu Quero’; ‘Pintura Íntima’; ‘Na Rua na Chuva na Fazenda’. Foi um período em que a banda Kid Abelha estava no auge, e suas melodias embalaram as rádios, namoros e festas com amigos”, comenta.

Essa não é a primeira vez que Giovana assiste ao show da cantora. Em 2004, no ginásio do Rádio Clube, em Campo Grande, a psicóloga pôde aproveitar ao som de “Grand’ Hotel” e “Te Amo pra Sempre” e cantar com os artistas que tanto admira. Apesar de ser um momento memorável, Giovana ainda demonstra que as expectativas para o show de hoje são altíssimas.

“Já fui em alguns shows dela antes, mas um me marcou bastante e, aconteceu ainda com a formação do Kid Abelha, o local foi o ginásio do Rádio Clube. Foi um momento mágico, estava com uma turma de amigos da adolescência e tornou tudo ainda mais nostálgico! Mas as minhas expectativas para a apresentação atual são as melhores possíveis! Será uma oportunidade de reviver momentos de alegria e grandes clássicos que marcaram e ainda marcam minha vida”, enfatiza.

O produtor cultural Afonso Rodrigues Jr., residente em Campo Grande e natural de Cuiabá/MT, comenta que admira o trabalho de Paula Toller desde meados de 1980, quando a banda ainda era denominada Kid Abelha e os Abóboras Selvagens e realizaram, em 26 de agosto de 1986, em Dourados, um show no antigo Over Night Club, que o marcou muito.

“Tudo começou com o Kid Abelha, nos anos 80, em Dourados, no show do Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, sua banda inicial com a maioria dos hits compostos por Leoni, ex-integrante, e George Israel. Contudo, quando a Paula seguiu carreira solo, seus trabalhos mantiveram o nível com um ‘tempero’ mais romântico, o que pegou a todos que se relacionam com alguém no decorrer da vida. Então, eu tenho as melhores expectativas, pois o repertório é da melhor qualidade, com músicos de altíssimo nível. E mais, a memória cultural que nos remete aos momentos vividos no início da década de 80, que foi o auge do rock no Brasil”, afirma o produtor.

Sobre a demanda de shows nacionais que têm ocorrido na Capital, Afonso comenta os benefícios que as apresentações agregam à estrutura da cidade e as oportunidades que propicia aos moradores e aos músicos locais. “Penso que é de extrema importância a vinda de artistas de renome nacional, isso proporciona melhor qualificação dos nossos espaços, dos profissionais e equipamentos da área e, em alguns casos, músicos locais integram as bandas que acompanham o artista, oportunizando que nossos músicos mostrem suas qualidades musicais.”

Assim como Afonso, o técnico agrimensor e campo-grandense Pedro Luiz Gonçalves concorda que a iniciativa de trazer Paula Toller à Capital foi acertadíssima e comenta que o show de hoje é a sua estreia em uma apresentação da cantora e revela estar ansioso para ouvir alguns hits que o marcaram.

“Essa é a primeira vez que assistirei ao show da Paula Toller. Gosto praticamente de todas as músicas da cantora, mas espero muito ouvir principalmente as dos primeiros LP’s quando era a formação com os ‘Abóboras Selvagens’, como ‘Alice’, ‘Fixação’, gosto muito também de ‘Amanhã é 23’. As minhas expectativas são as melhores possíveis, aguardo esse show há muito tempo e quando eu soube que a Paula iria vir a Campo Grande já procurei garantir meu lugar. Os produtores foram muito felizes na escolha, estão de parabéns.”

Trajetória

A faixa “Alice (Não me Escreva Aquela Carta de Amor)” é uma balada empolgante e clássica da banda Kid Abelha e os Abóboras Selvagens que marcou inúmeros fãs. Em sua turnê “Amorosa”, Paula Toller afirma, em reportagem, que o propósito é celebrar toda a trajetória de sua carreira, prometendo, inclusive, tocar, pela primeira vez, a música “Perguntas”, do Beni Borja, ex-integrante nos primórdios do Kid Abelha. Entretanto, a cantora também comentou que é uma turnê em contemplação a sua consolidada carreira solo e sobre novos propósitos.

O Kid Abelha surgiu em meados de 1980, composto por Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato. Ao longo de sua trajetória vários integrantes de renome integraram a banda, como Leoni, Carlos Beni e Beto Martins, que em mais de 40 anos de banda compuseram várias canções que se destacaram na história do pop-rock nacional. O trabalho solo de Paula se entrelaça com o do grupo, em seu primeiro lançamento de nome homônimo, as faixas “Derretendo Satélites” e “Oito Anos” são algumas faixas de destaque do seu novo trabalho.

Os shows estão previstos para às 22h, no Ondara Buffet, localizado na rua Dr. Mário Gonçalves, 129. Para mais informações sobre os ingressos e o evento, acesse https://pedrosilvapromocoes.com.br/comprar-ingresso.

Por – Ana Cavalcante

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.