“Patrulha Canina” apresenta Turnê 2025 em Campo Grande no dia 23 de maio

Espetáculo infantil será realizado no Teatro Glauce Rocha, às 16h, com ingressos a partir de R$ 50 na meia-entrada

Campo Grande recebe no dia 23 de maio de 2026, sábado, às 16h, a “Turnê 2025” do espetáculo inspirado na animação Patrulha Canina. A apresentação será realizada no Teatro Glauce Rocha.

Voltado ao público infantil e familiar, o espetáculo tem duração de 60 minutos e classificação livre. A montagem traz novas aventuras da equipe de cachorrinhos liderada pelo menino Ryder, com novos personagens, cenários e episódios.

A proposta é interativa, com participação do público durante a apresentação. Na trama, Ryder coordena mais uma missão de salvamento, após receber pedidos de ajuda, contando com o apoio dos filhotes para solucionar os desafios por meio do trabalho em equipe.

A encenação aborda temas como preservação do meio ambiente, amizade, companheirismo e cidadania. Cada personagem apresenta características próprias, reforçando a importância da cooperação.

Os ingressos do primeiro lote estão divididos por setores. No Setor A, os valores são R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia). No Setor B, R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). No Setor C, R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Crianças de até 2 anos, no colo, não pagam. De 3 a 12 anos, o ingresso é meia-entrada.

As vendas presenciais ocorrem no stand do Comper Jardim dos Estados, ao lado da loja O Boticário, de segunda-feira a sábado, das 13h às 18h30. Também é possível adquirir ingressos pela internet. Informações pelo telefone (67) 99296-6565 (WhatsApp).

A realização é de Pedro Silva Promoções & Jamelão.

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