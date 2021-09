Patricia Pillar detona Neymar e ganha alfinetada de jogador

Climão! Patricia Pillar e Neymar Jr. protagonizaram uma troca de farpas nas redes sociais. A atriz criticou o atacante da seleção brasileira depois de um depoimento dado por ele após o jogo do Brasil contra o Peru e ganhou uma resposta atravessada do atleta nesta segunda-feira (13).

“Neymar me decepciona mais a cada dia. Falar em passar o Pelé na artilharia foi absolutamente lamentável”, escreveu a atriz no Twitter. Na última quinta-feira (9), o jogador se tornou o maior artilheiro do Brasil nas Eliminatórias e comentou sobre a conquista em entrevista após o jogo.

“Coletivo é o mais importante, sempre prezei isso. Ao mesmo tempo, fico muito contente de ser recordista de artilheiro das eliminatórias, ser o maior assistente com a camisa da seleção brasileira e logo menos, se tudo caminhar bem, passar o Pelé. Estou muito feliz. Não sei mais o que faço com essa camisa para a galera respeitar o Neymar.

Ao ser questionada por um seguidor, Patricia explicou que se referia ao fato do ex-jogador estar internado. “Ele está no hospital, não era hora”.

No entanto, o comentário da atriz não passou despercebido pelo jogador. Nesta madrugada, Neymar respondeu aos tweets e mostrou que não gostou nada do comentário da artista. “Ah pronto, tenho que parar de fazer gol agora”, comentou o jogador, adicionando alguns emojis de riso a resposta.

Na rede social, os internautas se dividiram entre ficar do lado do jogador ou da atriz. “Tem que parar de se posicionar como criança mimada e abaixar mais a cabeça para o que tá acontecendo ao teu redor. Tu tá onde tá porque o Brasil sempre botou fé em tu”, escreveu um. “Quero ver é ser lembrado como ele? Humildade zero. Imagina se Messi iria ousar a se comparar com Maradona”, comentou outro seguidor.