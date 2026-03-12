Parque Temático com Bob Esponja, Dora Aventureira e Patrulha Canina estreia em shopping da Capital

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Arena Nickelodeon chega ao shopping Campo Grande a partir desta semana; Programação do Mês da Mulher e outras atividades também ocorrem no local

O Shopping Campo Grande terá novidades para o público neste fim de semana, com destaque para a estreia da Arena Nickelodeon. A atração temática começa a funcionar no dia 13 de março e traz atividades inspiradas em personagens conhecidos das crianças.

O espaço reúne cenários e brincadeiras baseados nas séries Patrulha Canina, Bob Esponja Calça-Quadrada e Dora, a Aventureira. Entre as atividades, os visitantes poderão conhecer a torre de comando da Patrulha Canina, brincar com os carrinhos dos personagens, montar quebra-cabeça gigante e participar de uma pista de patinetes.

Na área inspirada em Bob Esponja, as crianças participam de uma atividade que simula a limpeza do oceano, além de brincar em uma piscina de bolinhas iluminada por LEDs. Já no espaço dedicado à Dora, os participantes percorrem desafios interativos em uma jornada pela chamada “Montanha Mágica”.

A Arena Nickelodeon é indicada para crianças de até 10 anos e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. Os ingressos custam R$ 50 para sessões de 30 minutos e R$ 80 para uma hora, com a possibilidade de contratar tempo extra, sendo R$ 1 cada minuto adicional. Crianças PCD e neurodivergentes têm direito à meia entrada.

Outra opção de lazer no local é o Yuup Experience, parque indoor com mais de 1,2 mil metros quadrados e 22 atrações, entre elas trampolins, estações de basquete, campos de futebol interativos, infláveis, fliperama e área para crianças pequenas.

Empodera Ela

Durante o mês de março, o shopping também recebe mais uma edição do Empodera Ela, iniciativa que reúne artesãs e empreendedoras regionais com produtos como velas, peças em cerâmica, artesanato em madeira, crochê e joias em prata.

A loja funciona no segundo piso, ao lado da Granado, até o dia 31 de março. No local também são recebidas doações de absorventes e itens de higiene pessoal que serão destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade.

Cinema e feira de livros

No cinema administrado pela Cinemark, duas produções estreiam nesta semana: o drama O Guardião – Sob a Proteção de São José e o suspense Segredo Obscuro.

Já a feira literária “Bora Ler” reúne mais de 40 títulos com preços a partir de R$ 10, incluindo livros de ficção, romance, autoajuda e obras infantis. A atração está instalada no térreo, em frente à C&A.

Outras opções, incluem a nova loja Promo Livros que também traz obras variadas a partir de R$ 10. Localizada no piso superior, próximo à Biscoitê, o espaço disponibiliza grande variedade de títulos e estilos.

Mês da Mulher com Sorteio Especial Sephora 

Para celebrar março em grande estilo, o Shopping Campo Grande realiza uma campanha especial em parceria com a Sephora. Clientes do Clube de Benefícios poderão concorrer a R$ 3 mil em vales-compra ao cadastrar notas fiscais de compras realizadas entre 01 e 31 de março de 2026 no aplicativo do shopping.

Como participar:

  • Acesse o app do Shopping Campo Grande.
  • Envie uma nota de compras entre 01/03/2026 e 31/03/2026.
  • Clique na aba “BENEFÍCIOS”.
  • Ative o benefício do sorteio para concorrer
  • Período de participação: 01/03/2026 a 31/03/2026.
    Sorteio: Acontece em 11/04/2026 pela Loteria Federal, com resultado divulgado em até 10 dias.

Quanto mais notas enviar, melhores serão os benefícios que você vai desbloquear para usar no shopping o ano todo.

Cliente 1 Estrela – Envie sua primeira nota no app.
Cliente 2 Estrelas – Envie 10 notas que somem pelo menos R$ 4 mil em compras.
Cliente 3 Estrelas  – Envie 20 notas que somem pelo menos R$ 12 mil em compras.

Para quem gosta de praticar a solidariedade e comprar itens de qualidade e abaixo do preço, a dica é um evento no Fort Atacadista.

Compre & Ganhe – Em março, o cliente cadastrado no Programa de Benefícios ganha muito mais, com o Compre & Ganhe, que presenteará o público com nécessaires e kits viagem.

Entre os dias 13 e 29 de março, os clientes que cadastrarem suas notas no app do Shopping Campo Grande, resgatam os brindes, de acordo com sua categoria e ao atingir o valor mínimo de notas no período. Será válido um brinde por CPF vinculado e a disponibilidade dos brindes dependerá do estoque de produtos.

Nécessaire azul ou rosa:

Cliente 3 Estrelas – Cadastrar R$ 200 em notas no período

Cliente 2 Estrelas – Cadastrar R$ 300 em notas no período

Cliente 1 Estrela – Cadastrar R$ 400 em notas no período.

Kit Viagem com 5 itens:

Cliente 3 Estrelas – Cadastrar R$ 400 em notas no período

Cliente 2 Estrelas – Cadastrar R$ 500 em notas no período

Cliente 1 Estrela – Cadastrar R$ 600 em notas no período.

Bazar solidário

Nos dias 12 e 13 de março, o estacionamento do Fort Atacadista Cafezais recebe um bazar solidário com produtos doados pela Receita Federal. Entre os itens disponíveis estarão roupas, perfumes, celulares e eletrônicos.

A renda será destinada ao projeto social das Irmãs Franciscanas de São José, que atende mais de 100 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na região das Moreninhas. O evento acontece das 7h às 19h.

A iniciativa acontece no estacionamento do Fort Atacadista da unidade Cafezais | Navegue para loja
Endereço: Avenida Gury Marques, 7418 | Esquina com a Av. Cafezais | Vila Olinda

 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *