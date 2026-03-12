Parque Temático com Bob Esponja, Dora Aventureira e Patrulha Canina estreia em shopping da Capital

Arena Nickelodeon chega ao shopping Campo Grande a partir desta semana; Programação do Mês da Mulher e outras atividades também ocorrem no local

O Shopping Campo Grande terá novidades para o público neste fim de semana, com destaque para a estreia da Arena Nickelodeon. A atração temática começa a funcionar no dia 13 de março e traz atividades inspiradas em personagens conhecidos das crianças.

O espaço reúne cenários e brincadeiras baseados nas séries Patrulha Canina, Bob Esponja Calça-Quadrada e Dora, a Aventureira. Entre as atividades, os visitantes poderão conhecer a torre de comando da Patrulha Canina, brincar com os carrinhos dos personagens, montar quebra-cabeça gigante e participar de uma pista de patinetes.

Na área inspirada em Bob Esponja, as crianças participam de uma atividade que simula a limpeza do oceano, além de brincar em uma piscina de bolinhas iluminada por LEDs. Já no espaço dedicado à Dora, os participantes percorrem desafios interativos em uma jornada pela chamada “Montanha Mágica”.

A Arena Nickelodeon é indicada para crianças de até 10 anos e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. Os ingressos custam R$ 50 para sessões de 30 minutos e R$ 80 para uma hora, com a possibilidade de contratar tempo extra, sendo R$ 1 cada minuto adicional. Crianças PCD e neurodivergentes têm direito à meia entrada.

Outra opção de lazer no local é o Yuup Experience, parque indoor com mais de 1,2 mil metros quadrados e 22 atrações, entre elas trampolins, estações de basquete, campos de futebol interativos, infláveis, fliperama e área para crianças pequenas.

Empodera Ela

Durante o mês de março, o shopping também recebe mais uma edição do Empodera Ela, iniciativa que reúne artesãs e empreendedoras regionais com produtos como velas, peças em cerâmica, artesanato em madeira, crochê e joias em prata.

A loja funciona no segundo piso, ao lado da Granado, até o dia 31 de março. No local também são recebidas doações de absorventes e itens de higiene pessoal que serão destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade.

Cinema e feira de livros

No cinema administrado pela Cinemark, duas produções estreiam nesta semana: o drama O Guardião – Sob a Proteção de São José e o suspense Segredo Obscuro.

Já a feira literária “Bora Ler” reúne mais de 40 títulos com preços a partir de R$ 10, incluindo livros de ficção, romance, autoajuda e obras infantis. A atração está instalada no térreo, em frente à C&A.

Outras opções, incluem a nova loja Promo Livros que também traz obras variadas a partir de R$ 10. Localizada no piso superior, próximo à Biscoitê, o espaço disponibiliza grande variedade de títulos e estilos.