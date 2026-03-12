Parque Temático com Bob Esponja, Dora Aventureira e Patrulha Canina estreia em shopping da Capital

Mês da Mulher com Sorteio Especial Sephora
Para celebrar março em grande estilo, o Shopping Campo Grande realiza uma campanha especial em parceria com a Sephora. Clientes do Clube de Benefícios poderão concorrer a R$ 3 mil em vales-compra ao cadastrar notas fiscais de compras realizadas entre 01 e 31 de março de 2026 no aplicativo do shopping.
Como participar:
- Acesse o app do Shopping Campo Grande.
- Envie uma nota de compras entre 01/03/2026 e 31/03/2026.
- Clique na aba “BENEFÍCIOS”.
- Ative o benefício do sorteio para concorrer
- Período de participação: 01/03/2026 a 31/03/2026.
Sorteio: Acontece em 11/04/2026 pela Loteria Federal, com resultado divulgado em até 10 dias.
Quanto mais notas enviar, melhores serão os benefícios que você vai desbloquear para usar no shopping o ano todo.
Cliente 1 Estrela – Envie sua primeira nota no app.
Cliente 2 Estrelas – Envie 10 notas que somem pelo menos R$ 4 mil em compras.
Cliente 3 Estrelas – Envie 20 notas que somem pelo menos R$ 12 mil em compras.
Para quem gosta de praticar a solidariedade e comprar itens de qualidade e abaixo do preço, a dica é um evento no Fort Atacadista.
Compre & Ganhe – Em março, o cliente cadastrado no Programa de Benefícios ganha muito mais, com o Compre & Ganhe, que presenteará o público com nécessaires e kits viagem.
Entre os dias 13 e 29 de março, os clientes que cadastrarem suas notas no app do Shopping Campo Grande, resgatam os brindes, de acordo com sua categoria e ao atingir o valor mínimo de notas no período. Será válido um brinde por CPF vinculado e a disponibilidade dos brindes dependerá do estoque de produtos.
Nécessaire azul ou rosa:
Cliente 3 Estrelas – Cadastrar R$ 200 em notas no período
Cliente 2 Estrelas – Cadastrar R$ 300 em notas no período
Cliente 1 Estrela – Cadastrar R$ 400 em notas no período.
Kit Viagem com 5 itens:
Cliente 3 Estrelas – Cadastrar R$ 400 em notas no período
Cliente 2 Estrelas – Cadastrar R$ 500 em notas no período
Cliente 1 Estrela – Cadastrar R$ 600 em notas no período.
Bazar solidário
Nos dias 12 e 13 de março, o estacionamento do Fort Atacadista Cafezais recebe um bazar solidário com produtos doados pela Receita Federal. Entre os itens disponíveis estarão roupas, perfumes, celulares e eletrônicos.
A renda será destinada ao projeto social das Irmãs Franciscanas de São José, que atende mais de 100 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na região das Moreninhas. O evento acontece das 7h às 19h.
A iniciativa acontece no estacionamento do Fort Atacadista da unidade Cafezais | Navegue para loja
Endereço: Avenida Gury Marques, 7418 | Esquina com a Av. Cafezais | Vila Olinda
