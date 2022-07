Parque do Garfield estreia no Shopping Campo Grande

Agora é época de férias e o jeito é arrumar atividade para a criançada. Uma dica é um parque montado cheio de brincadeiras e atrações que a turma adora.

O gato mais famoso do mundo desembarca no Shopping Campo Grande com um parque temático, repleto de atividades para toda a família. O Parque do Garfield chega pela primeira vez à capital, trazendo o universo do personagem que ficou conhecido na TV e nas telas de cinema. Localizado na Praça Central, o evento estará aberto até agosto.

Com as estações interativas, como labirintos, escorregadores infláveis de diferentes tamanhos, cama elástica para pular e gastar energia, carrossel, giro radical, obstáculos e túneis, o espaço promete muita diversão. “Essa é uma atração que possibilita a interação de pais e filhos com o personagem mais preguiçoso, guloso e apaixonado por lasanha. Será um momento de nostalgia e diversão”, afirma a gerente de Marketing do Shopping Campo Grande, Ana Paula Faustino.

Além das brincadeiras, o próprio espaço conta com uma cenografia que remete ao universo de Garfield, com possibilidade de fotos para eternizar o momento com a criançada. A atração é indicada para crianças a partir dos dois anos, e o acompanhante é obrigatório para os menores de seis anos.

O evento está aberto no horário de funcionamento do Shopping, de segunda à sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 12 às 21 horas.

Serviço

Parque do Garfield

Local: Praça Central do Shopping Campo Grande

Data: até 16 de agosto

Valor: de 01 a 20 minutos = R$ 30,00

21 a 40 minutos = R$ 45,00

41 a 60 minutos = R$ 60,00

Será cobrado R$ 15,00 a cada 15 minutos, após 60 minutos