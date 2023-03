Parque das Nações recebe Copa Brasil de Paracanoagem

A Competição da Copa Brasil de Paracanoagem 2023 movimentará o Parque das Nações Indígenas nesta sábado (18) e domingo (19) na Capital.

“Mato Grosso do Sul foi escolhida novamente para sediar esse importante evento, que abre a temporada da paracanoagem no país. Somos um estado acostumado a revelar grandes atletas da canoagem e agora temos a satisfação de receber a Copa Brasil por mais um ano, com o compromisso de entregar um evento melhor ainda aos participantes e público que irá assistir”, destaca o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, a competição ajuda a consolidar a canoagem e a paracanoagem em Mato Grosso do Sul, dando visibilidade ao esporte. “Hoje, temos o Fernando Rufino como referência no país e no mundo, fruto da nossa terra, que inclusive começou a remar no Parque das Nações Indígenas. Sem dúvidas, uma competição desse tamanho, com grandes feras na água, ajuda a difundir ainda mais a modalidade, atrair novos atletas e fãs”.

“A Copa chega a Mato Grosso do Sul pelo segundo ano seguido e isso demonstra o apoio e a importância que o estado dá ao desporto e paradesporto. Mato Grosso do Sul tem vários atletas que estão ganhando destaque nacional na paracanoagem e fica facil de entender um dos motivos vendo como o esporte é tratado aqui”, pontua o presidente da CBCa, Rafael Girotto. “A parceria está consolidada e agora tende a crescer cada vez mais. Estamos ansiosos para receber os melhores paratletas do Brasil nesse final de semana em Campo Grande”, finaliza o dirigente.

A Copa Brasil terá a presença de competidores vindos do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Ao todo, são oito categorias em disputa: KL1, KL2, KL3 (caiaque), VL1, VL2, VL3 (embarcação Va’a – canoa havaiana), KLT1 e KLT2 (caiaque), nos gêneros feminino e masculino.

Os representantes também poderão ser selecionados pela avaliação do Comitê Técnico da entidade. A Copa do Mundo acontecerá em Poznán (Polônia), entre os dias 26 e 28 de maio, e o Mundial será realizado em Duisburg (Alemanha), de 23 a 27 de agosto.

