Para quem ainda não curtiu uma quermesse, dá tempo de prestigiar na Capital, que também terá Circo e stand up

Arraiás ainda não acabaram!

Fim de semana chegou com aquilo que alguns amam e outros odeiam: o frio. Mas para quem gosta de uma boa festa, seja algo mais ‘família’ como uma quermesse, ou até a agitação dos bares, ainda há muita opção no restinho do mês de junho.

Para quem gosta de stand-up, o francês Paul Cabannes vem a Campo Grande neste sábado (29), no Teatro Dom Bosco, para o show ‘Alma de Brasileiro’. Morando no Brasil desde 2015, o comediante ficou conhecido no Instagram e Tik Tok com vídeos ironizando o país, demonstrando sua opinião sobre a cultura brasileira vista do ângulo de um ‘gringo’. Seus vídeos falam das diferenças culturais entre Brasil e França e viralizaram nas redes.

E nem Mato Grosso do Sul escapou das ironias do comediante. Durante visita, o francês fez vídeo onde chamava o Estado de ‘Texas Brasileiro’, citava o Bioparque Pantanal e fez piadas sobre o ‘acolhimento’ do campo-grandense, a falta de seta dos motoristas e a escultura de guampa de tereré.

O show será realizado às 19h, no Teatro Dom Bosco, na avenida Mato Grosso, 225 e a classificação será de +16 anos. Ingressos podem ser adquiridos na plataforma Alpha Tickets, mas é preciso correr, pois estão quase acabando.

Le Cirque

Respeitável público, magia, emoção, surpresas e muita diversão é no Le Cirque, que chega a Campo Grande com shows de mágica, contorcionismo, equilibrista, ilusionistas, globo da morte e o espetacular Carro Transformer, um Camaro que transforma em um robô de 5 metros de altura. Para quem quer dar muitas risadas, os palhaços são uma atração à parte, com apresentações interativas com o público. A estrutura conta com praça de alimentação e banheiros. Horário: de segunda à sexta-feira às 20h. Sábados e domingos às 16h, 18h e 20h, no estacionamento do Carrefour.

Instituto Maná do Céu

O Instituto Maná do Céu promoverá a 3ª edição do ‘Sarau Maná do Céu’ nesta sexta-feira, dia 28, às 17 horas, na periferia de Campo Grande. Com temática sertaneja, o evento contará com a presença da dupla João Paulo & Dudu e do Grupo Vozes e Danças da Periferia, apoiado pelo Fundo de Investimentos Culturais (FIC). O evento é apoiado pelo Fundo de Investimentos Culturais (FIC), Fundação de Cultura e Governo do Estado e visa promover a identidade e o pertencimento na comunidade.

O Instituto Maná do Céu é uma organização social que apoia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, promovendo seu desenvolvimento por meio de oficinas artísticas e esportivas. Além de oferecer experiências culturais de qualidade, o sarau busca fortalecer laços comunitários e incentivar o empreendedorismo local com a venda de produtos em barraquinhas.

SEXTA-FEIRA (28)

Casa Satine

A Casa Satine realizará no dia 28 de junho, sexta-feira, Dia Internacional do orgulho LGBTQIAPN+, seu décimo sarau da diversidade a partir das 18h com apresentações dos artistas voluntários selecionados e feira de economia criativa até às 23h. O evento acontece no Ponto Bar, que fica na avenida Temístocles, na Esplanada Ferroviária. A entrada é gratuita.

Arraiá do Bosque

Neste final de semana, dias 28, 29 e 30 de junho, o Shopping Bosque dos Ipês promove o “Arraiá do Bosque”, uma celebração das tradições juninas. O evento acontecerá no primeiro piso, próximo ao Magazine Luiza, das 16h às 22h, com decoração típica, música ao vivo, quadrilhas escolares e diversas atividades para toda a família. Os visitantes poderão desfrutar de pescaria para crianças, comidas típicas deliciosas e exposição de artesanato local, proporcionando uma experiência única de cultura e diversão.

A festa conta com a participação da Feira Bosque da Paz, que traz expositores de artesanato e produtos diversos. A programação inclui apresentações da banda Flor de Pequi no dia 28, cantor Maicon Oliveira no dia 29 e encerramento com o Studio de Dança Suzana Leite no dia 30, além de quadrilhas das escolas locais e um animado desfile pet no domingo, às 16 horas, com tema junino.

O “Arraiá do Bosque” é um evento gratuito e aberto ao público. O Shopping Bosque dos Ipês está localizado na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 3004-5555 ou visite o site bosquedosipes.com. Siga também @bosquedosipes nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.

Quintal SESC

Comidas típicas como pamonha, milho verde, pipoca e quentão, apresentações culturais, com danças e quadrilhas e música com a dupla Elvis & Adriano e brasilidades com Nano Elânio integram o Quintal SESC especial festa junina que acontece nesta sexta-feira (28). A entrada é gratuita e tem muita interatividade para a criançada. O espaço, localizado no estacionamento próximo à Riachuelo do Shopping Campo Grande, é aberto para pets com seus tutores.

Festa da Padroeira de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

A Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul, no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado na Av. Afonso Pena, 377 – Amambai, terá início nesta sexta-feira (28) com shows de Ricardo Siqueira e Grupo Chão Batido iniciam às 19h. O evento continua com a missa celebrada por Dom Henrique Aparecido de Lima, Bispo de Dourados e III Reitor do Santuário, além da peregrinação da Conferência Vicentina, Missionários Leigos Redentoristas e Associações Leigas.

No sábado (29), as apresentações ficam com Melzinho do Forró e Baile do Régis a partir das 19h, seguidos pela missa com o Pe. Jorge Luis Watthier, II Reitor do Santuário, e peregrinação da Pastoral da Juventude Perpétuo Socorro e Segue-Me.

No domingo (30), o dia começa com a carreata às 8h, seguida da missa e peregrinação da Pastoral da Catequese às 10h e, às 16h, a missa e peregrinação das Forças Armadas e de Segurança Pública. A festa se encerra às 18h com a missa presidida pelo Pe. Edilei Rosa Silva, Superior Provincial de Curitiba. Toda a programação está disponível no site do santuário estadual em perpetuosocorroms.com.br.

SÁBADO (29)

Casa de Ensaio

Neste sábado, dia 29, às 14 horas, a Casa de Ensaio realiza o “Arraiato” como parte do programa “Brincaturas & Teatrices”. O evento gratuito celebra as atividades do primeiro semestre e resgata o formato tradicional dos arraiás, com quadrilha, comidas típicas e correio elegante. O programa oferece oficinas de Teatro, Dança, Música, Artes Visuais e Literatura para crianças e adolescentes da capital, promovendo o desenvolvimento cultural e pessoal dos participantes. O “Arraiato” acontece na rua Visconde de Taunay, 203, bairro Amambaí, com apoio do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC/MS) e da Fundação de Cultura de MS.

Cineclube Boca Filmes

No sábado, 29/06, às 00h, o cineclube da Boca Filmes apresentará “A Bruxa de Blair” (1999) de Daniel Myrick e Eduardo Sánchez na Casa de Ensaio. O filme, conhecido pelo estilo found footage, narra a história de cineastas que investigam uma lenda local e enfrentam eventos sobrenaturais. Após a exibição, haverá debate mediado sobre a obra. Pipoca e refrigerante serão oferecidos gratuitamente. Senhas limitadas serão distribuídas na entrada. O evento é financiado pela Lei Paulo Gustavo da Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Aulão Dança da Juventude

Neste sábado, o Armaazen Cultural realizará o Aulão Dança Juventude das 13h30 às 19h, oferecendo certificação em várias modalidades como Hip Hop, Street Jazz, Popping, Breaking, passinho Flashback, fitdance, além de exposições de grafite e artes culturais. Para participar, inscreva-se pelo link https://sejuvcg-aulao-danca-juventude.site.builderall.net/. O evento será realizado no Armazen, localizado na Avenida Calógeras, 3065, Centro.

31ª Edição do LABHITS

No sábado, dia 29/06, o Blues Bar receberá a 31ª Edição do LABHITS, que promete uma batalha entre o melhor do Pop rock americano e europeu. O show reunirá Coldplay, Oasis, U2, Foo Fighters, Pearl Jam, Nickelback, tocando seus maiores sucessos em uma única noite imperdível. Os ingressos antecipados já estão disponíveis, e você pode garantir o seu lugar através da plataforma Sympla. O bar fica localizado na Rua 15 de Novembro, n° 1186.

Festa Junina do Growler

A partir das 18h, Campo Grande vai receber duas bandas de forró para fazer o chão tremer, o Trio Tapioca Forró e a Banda Ipê da Serra, na Sunset Growler Station.

Além das atrações musicais, haverá comidas típicas, quadrilha, concurso de trajes, concurso de casais na dança e premiações.A Sunset Growler Station oferece cervejas e chopes artesanais da cervejaria Louvada, além de drinks personalizados e muita comida de boteco que vão elevar ainda mais a sua experiência. A abertura será às 18h, com shows a partir das 19h, na Avenida Afonso Pena, 5668 Chácara Cachoeira. Ingressos no Sympla.

DOMINGO (30)

Tardezinha de BallRoom

Neste domingo (30), o coletivo De Trans para Frente, irá realizar uma roda de conversa e picnique coletivo em alusão ao Dia do Orgulho LGBTQIAP+ a partir das 15:00 no Parque das Nações Indígenas. O encontro contará com bate-papo sobre a vivência da comunidade e também outros tópicos que englobam a temática. Levar um alimento para contribuir com o evento.

Cineclube da Boca

No dia 30/06, às 20h, o Capivas realizará um show de cinema especial. Será exibido o clássico do horror expressionista “Nosferatu” (1922), dirigido por F. W. Murnau, acompanhado de uma trilha sonora ao vivo da banda Ovelhas Elétricas. Esta fusão do expressionismo alemão com o punk resultará em uma experiência cinematográfica única. O ingresso custa R$5,00, e o espaço abrirá às 17h.

Festa Junina Vegana

Neste domingo, das 15h às 20h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada à Rua Barão de Melgaço, 177 – Centro, Campo Grande recebe mais de 80 expositores da economia criativa estarão presentes, destacando a diversidade e acessibilidade dos produtos veganos. A festança é uma iniciativa do Restaurante Trevo Veggie e da Nutricionista Idalene Rocha, com apoio cultural da Sectur e do Núcleo da Sociedade Vegetariana Brasileira em Campo Grande (SvB Campo Grande), além da Estação Cultural Teatro do Mundo. O evento conta com o patrocínio de diversas empresas locais comprometidas com a sustentabilidade e o bem-estar. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 67 991078491 (Restaurante Trevo Veggie) e 67 981162190 (Idalene Rocha).

