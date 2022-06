Para entrar no clima do Dia do Disco Voador, confira a recomendação de filmes com alienígenas

Em 24 de junho de 1947, o aviador Kenneth Arnold diz ter visto nove óvnis (Objeto Voador Não Identificado) sobrevoando o Monte Rainier, no norte dos Estados Unidos. Ele descreveu as naves como tendo formato de prato ou disco, causando a popularização do termo “disco voador”. Por conta desse marco, hoje (24) é comemorado o Dia Internacional do Disco Voador.

Para celebrar esse dia, a coluna do Jornal O Estado Online, separou diversos filmes de Ficção científica que possuem alienígenas e óvnis como recomendação para assistir nessa sexta do disco voador.

Super 8 (2011)

Sem dúvidas um dos melhores acertos de filme de ficção cientifica. O filme se passa no verão de 1979, em Ohio, onde um grupo de jovens acabam sendo testemunhas de uma catastrófica colisão que envolve um trem de carga e uma caminhonete. Eles registram tudo com uma câmera Super-8 com a qual estavam tentando fazer um filme. Porém, quando misteriosos desaparecimentos começam a acontecer, o grupo descobre que a tragédia não foi um acidente.

Marte Ataca! (1997)

Com Jack Nicholson e Glenn Close no elenco, o clássico Marte Ataca conta a história de marcianos que invadem o planeta terra matando e destruindo tudo no caminho com a intenção de transformar o planeta em um “parque de diversões”.

Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977)

Com direção do Steven Spielberg, o filme retrata a história de uma pequena cidade americana em que vive Roy Neary (Richard Dreyfuss), um chefe de família que, ao pressentir a chegada de alienígenas, tem o seu comportamento alterado, se tornando obcecado pela idéia e buscando o local de contato dos ET’s. Como ele, diversas outras pessoas sentem a presença extraterrestre e rumam para o local do pouso da nave.

O Galinho Chicken Little (2005)

Possuindo uma das melhores cenas com a música “Wannabe” das Spice Girls, o filme conta a história de um galinho que causa um pânico generalizado na cidade onde vive ao confundir a queda de uma avelã com um pedaço do céu despencando, perdendo todo o crédito junto aos habitantes. Porém, quando um pedaço do céu realmente cai em sua cabeça e ele identifica que se trata de um alienígena, Chicken Little precisa salvar a cidade sem fazer com que todos entrem em pânico mais uma vez.

Guerra dos Mundos (2005)

Contendo Tom Cruise como um dos protagonistas, a segunda versão de Guerra dos Mundos conta a história de Ray Ferrier, um estivador divorciado que ao ficar com seus filhos por alguns dias, acaba lidando com o planeta sendo atacado por alienígenas que destroem tudo que encontram pelo caminho. Ray tenta proteger os seus filhos e fugir para Boston para se juntar a sua ex-esposa, enfrentando várias adversidades e ataques durante o trajeto.

