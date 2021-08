Paolla Oliveira aparece sexy e recebe elogio de Diogo Nogueira

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão cada vez mais apaixonados. Na quarta-feira, 11 de agosto, a atriz usou as redes sociais para compartilhar cliques em que apareceu belíssima e entre os comentários deixados estava a do namorado da estrela.

“Minha flor do Caña”, escreveu Diogo.

O clique rendeu muitos likes dos fãs, que ficaram animadíssimos com a declaração de amor do cantor.

Falando em amor…..na tarde deste sábado, 7 de agosto, durante apresentação na segunda edição do festival Cultura nas Estações, no Caminho Niemeyer, em Niterói, o cantor subiu ao palco, cantou alguns sucessos e surpreendeu ao mudar a letra do hit “Ouro de Mina”, em homenagem à nova namorada.

Isso mesmo, no trecho “Rainha, lara, Morena, Dona do meu lalaiá”, ele cantou várias vezes a palavra “Loirinha”. Depois, ao falar com Juliana Knust e Rafael Zulu chegou a dizer: “Tô feliz, tô feliz.”

Em entrevista ao jornal O Globo, também publicada neste sábado, o cantor chegou a descrever a namorada.

“Iluminada, forte como um furacão”, afirmou.

Nogueira ainda disse que o diálogo entre eles tem perfeita sintonia: “A conversa é sempre fundamental para que o relacionamento esteja alinhado em todos os assuntos”

Assim que assumiram o romance publicamente em um show no Vivo Rio, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira deixaram de esconder o romance. Em recente entrevista também ao O Globo , a atriz contou que tem sorte de ter alguém como ele ao seu lado.

“Bons encontros são para a vida. Se posso falar alguma coisa é que estou tendo a sorte de conhecer o Diogo mais de perto. Ele tem uma luz enorme, poderosa, potente. É uma sorte poder estar ao lado de uma pessoa que você ouviu falar que é muito legal e, quando chega perto, é tudo aquilo e ainda mais. Tenho sorte”, disse.