Pantanal Fashion Week 2025

Evento reúne talentos da moda sul-mato-grossense e palestra com Daniela Falcão

Para você que gosta de moda e design, anote no calendário: nesta quinta-feira (4), Campo Grande recebe a segunda edição do Pantanal Fashion Week, com nomes da moda sul-mato-grossense, estilistas, designers, figurinistas e produtores de moda de diversas regiões. A edição deste ano ainda contará com palestra gratuita de Daniela Falcão, ex-editora da Vogue Brasil.

Idealizado e coordenado pelo Colegiado Setorial de Design e Moda de Campo Grande e do Estado, o evento será nos dias 4, 5 e 6 de setembro, com programação realizada no Ponto Bar, com entrada gratuita. A programação deste ano traz ainda a participação especial de Daniela Falcão, referência no jornalismo de moda e ex-diretora da Vogue Brasil, no dia 5, às 20h30.

A fala de Daniela abordará temas como criatividade, representatividade, moda consciente e o papel da cultura regional na economia da moda, conectando a cena local com o olhar de uma das mais importantes vozes da indústria no Brasil.

Para o jornal O Estado, a coordenadora do Colegiado e produtora geral do evento, Nair Gavalian, a Pantanal Fashion Week traz a identidade de Mato Grosso do Sul como a protagonista.

“Seja fazendo coleções de modo autoral, seja escolhendo os materiais, os desfiles com narrativas diversas. Nós priorizamos muito a cultura pantaneira, indígena, fronteiriça. Abrimos a passarela para diversas vozes, incluindo trans, modelos indígenas, negros, artistas e mulheres empreendedoras, que na sua maioria, não tem vez em passarelas de semanas de moda afora”.

Moda, cultura e identidade sul-mato-grossense

Para valorizar a produção criativa do Estado, o Pantanal Fashion Week abre espaço para coleções inéditas e trabalhos já realizados, contemplando estilos diversos e propostas autorais. A edição também marca o lançamento das tendências primavera/verão, mas sem limitar a participação a um único segmento de moda.

“A moda vai além do vestuário e funciona como linguagem. No Pantanal Fashion Week, a identidade sul-mato-grossense se expressa por meio de matérias-primas, técnicas locais e símbolos culturais, como grafismos, tereré, barcos, pôr do sol e animais do Pantanal, presentes em coleções autorais e pesquisas de artistas e artesãos. Esse processo não se limita à passarela: movimenta a economia criativa do Estado, dá visibilidade a pequenos produtores e ateliês, fortalece grupos comunitários e promove intercâmbio artístico, valorizando tanto o aspecto comercial quanto, principalmente, o lado artístico da moda”, destaca a coordenadora.

Além disso, o evento também abre portas para o artesanal como moda, transcendendo o conceito da atividade de lazer, com a presença de costureiras, bordadeiras, rendeiras e toda uma cadeia produtiva.
“Nós valorizamos muito o artesanal e o sustentável por estarmos num estado que sofre muito com a poluição e degradação ambiental. Então, temos um foco muito grande no upcycling na moda consciente e na geração de renda local”.

Oportunidades

No último domingo (31), foi realizada uma seletiva de modelos para participarem do evento. Foram mais de

Palestrante: Daniela Falcão é uma referência no jornalismo de moda e atuou como editora da Vogue Brasil

100 inscrições, com participantes de cidades do interior, como Dourados, Sidrolândia e Corumbá, além se seleção de 35 ‘new faces’, de jovens sem experiência de passarela, mas com sede de aprender.

“Um destaque é o trabalho do stylist Anderson Alves, que identifica talentos e conecta modelos promissores a agências de São Paulo. Graças a esse olhar, mais de cinco jovens do MS já iniciaram carreiras internacionais a partir das seletivas do evento”, disse Nair.

O Pantanal Fashion Week também aponta tendências primavera/verão, e para a Colegiado, um dos objetivos é conciliar as tendências globais com moda local, atendendo o público sem perder autenticidade. “Isso envolve valorizar a produção regional, que carrega identidade cultural, técnicas manuais, matérias-primas próprias e um olhar sustentável. A passarela deve ser uma vitrine para o mundo, mostrando a singularidade da moda sul-mato-grossense em vez de apenas reproduzir o que vem de fora, fortalecendo também a economia e a cultura locais”.

Estrutura colaborativa

O Pantanal Fashion Week é construído de forma colaborativa, sem cunho comercial ou cobrança de ingressos. Ao longo dos anos, o evento tem contado com o apoio de parceiros como Sesc Cultura, Sebrae, Senac, Governo do Estado de MS (por meio da Secretaria de Cidadania e Cultura e da Fundação de Cultura), além da Secretaria de Turismo de Campo Grande.

“A expectativa para os próximos anos é expandir o alcance do Pantanal Fashion Week. Em 2025, surgiram convites de marcas de outros estados do Centro-Oeste interessadas em participar, o que abre a possibilidade de circulação do evento entre cidades como Cuiabá e Goiânia, além de receber essas marcas em Campo Grande. A ideia é fortalecer um corredor cultural de design e moda no Centro-Oeste, sem perder a identidade sul-mato-grossense, mas ampliando a visibilidade e as colaborações que o evento já conquistou”, finalizou a produtora.

No dia 5 de setembro de 2025, às 20h30, acontece no Ponto Bar (Rua Dr. Temístocles, 103, Centro – Campo Grande–MS) a palestra especial do Pantanal Fashion Week 2025, realizada em parceria com o Sebrae-MS. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLyfHpzV0KFa3BJRdrdUuPP8GbfPl5DCepA47TrkdrBl42VA/viewform?usp=header

 

Por Carolina Rampi

 

