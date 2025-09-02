Pantanal Fashion Week 2025

Evento reúne talentos da moda sul-mato-grossense e palestra com Daniela Falcão

Para você que gosta de moda e design, anote no calendário: nesta quinta-feira (4), Campo Grande recebe a segunda edição do Pantanal Fashion Week, com nomes da moda sul-mato-grossense, estilistas, designers, figurinistas e produtores de moda de diversas regiões. A edição deste ano ainda contará com palestra gratuita de Daniela Falcão, ex-editora da Vogue Brasil.

Idealizado e coordenado pelo Colegiado Setorial de Design e Moda de Campo Grande e do Estado, o evento será nos dias 4, 5 e 6 de setembro, com programação realizada no Ponto Bar, com entrada gratuita. A programação deste ano traz ainda a participação especial de Daniela Falcão, referência no jornalismo de moda e ex-diretora da Vogue Brasil, no dia 5, às 20h30.

A fala de Daniela abordará temas como criatividade, representatividade, moda consciente e o papel da cultura regional na economia da moda, conectando a cena local com o olhar de uma das mais importantes vozes da indústria no Brasil.

Para o jornal O Estado, a coordenadora do Colegiado e produtora geral do evento, Nair Gavalian, a Pantanal Fashion Week traz a identidade de Mato Grosso do Sul como a protagonista.

“Seja fazendo coleções de modo autoral, seja escolhendo os materiais, os desfiles com narrativas diversas. Nós priorizamos muito a cultura pantaneira, indígena, fronteiriça. Abrimos a passarela para diversas vozes, incluindo trans, modelos indígenas, negros, artistas e mulheres empreendedoras, que na sua maioria, não tem vez em passarelas de semanas de moda afora”.

Moda, cultura e identidade sul-mato-grossense

Para valorizar a produção criativa do Estado, o Pantanal Fashion Week abre espaço para coleções inéditas e trabalhos já realizados, contemplando estilos diversos e propostas autorais. A edição também marca o lançamento das tendências primavera/verão, mas sem limitar a participação a um único segmento de moda.

“A moda vai além do vestuário e funciona como linguagem. No Pantanal Fashion Week, a identidade sul-mato-grossense se expressa por meio de matérias-primas, técnicas locais e símbolos culturais, como grafismos, tereré, barcos, pôr do sol e animais do Pantanal, presentes em coleções autorais e pesquisas de artistas e artesãos. Esse processo não se limita à passarela: movimenta a economia criativa do Estado, dá visibilidade a pequenos produtores e ateliês, fortalece grupos comunitários e promove intercâmbio artístico, valorizando tanto o aspecto comercial quanto, principalmente, o lado artístico da moda”, destaca a coordenadora.

Além disso, o evento também abre portas para o artesanal como moda, transcendendo o conceito da atividade de lazer, com a presença de costureiras, bordadeiras, rendeiras e toda uma cadeia produtiva.

“Nós valorizamos muito o artesanal e o sustentável por estarmos num estado que sofre muito com a poluição e degradação ambiental. Então, temos um foco muito grande no upcycling na moda consciente e na geração de renda local”.

Oportunidades

No último domingo (31), foi realizada uma seletiva de modelos para participarem do evento. Foram mais de

100 inscrições, com participantes de cidades do interior, como Dourados, Sidrolândia e Corumbá, além se seleção de 35 ‘new faces’, de jovens sem experiência de passarela, mas com sede de aprender.

“Um destaque é o trabalho do stylist Anderson Alves, que identifica talentos e conecta modelos promissores a agências de São Paulo. Graças a esse olhar, mais de cinco jovens do MS já iniciaram carreiras internacionais a partir das seletivas do evento”, disse Nair.

O Pantanal Fashion Week também aponta tendências primavera/verão, e para a Colegiado, um dos objetivos é conciliar as tendências globais com moda local, atendendo o público sem perder autenticidade. “Isso envolve valorizar a produção regional, que carrega identidade cultural, técnicas manuais, matérias-primas próprias e um olhar sustentável. A passarela deve ser uma vitrine para o mundo, mostrando a singularidade da moda sul-mato-grossense em vez de apenas reproduzir o que vem de fora, fortalecendo também a economia e a cultura locais”.

Estrutura colaborativa

O Pantanal Fashion Week é construído de forma colaborativa, sem cunho comercial ou cobrança de ingressos. Ao longo dos anos, o evento tem contado com o apoio de parceiros como Sesc Cultura, Sebrae, Senac, Governo do Estado de MS (por meio da Secretaria de Cidadania e Cultura e da Fundação de Cultura), além da Secretaria de Turismo de Campo Grande.

“A expectativa para os próximos anos é expandir o alcance do Pantanal Fashion Week. Em 2025, surgiram convites de marcas de outros estados do Centro-Oeste interessadas em participar, o que abre a possibilidade de circulação do evento entre cidades como Cuiabá e Goiânia, além de receber essas marcas em Campo Grande. A ideia é fortalecer um corredor cultural de design e moda no Centro-Oeste, sem perder a identidade sul-mato-grossense, mas ampliando a visibilidade e as colaborações que o evento já conquistou”, finalizou a produtora.

No dia 5 de setembro de 2025, às 20h30, acontece no Ponto Bar (Rua Dr. Temístocles, 103, Centro – Campo Grande–MS) a palestra especial do Pantanal Fashion Week 2025, realizada em parceria com o Sebrae-MS. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLyfHpzV0KFa3BJRdrdUuPP8GbfPl5DCepA47TrkdrBl42VA/viewform?usp=header

Por Carolina Rampi