Pabllo Vittar é a grande vencedora do MTV Miaw 2021

Com apresentação pra lá de descontraída comandada por Pabllo Vittar e Rafael Portugal, o MTV Miaw 2021 foi realizado na noite de quinta-feira, 23 de setembro.

Repleto de performances incríveis e muita diversão, a premiação consagrou Pabllo como a grande vencedora da noite, garantindo quatro troféus. Já o gatinho rosa de Ícone Miaw, o prêmio mais importante da noite, foi para Juliette Freire.

A campeã do “Big Brother Brasil 21” não esteve no evento, que ainda manteve regras de restrições e não contou com plateia, mas comemorou assistindo pela TV.

Na quarta edição da premiação, Luisa Sonza, que tinha nove indicações não faturou nenhum prêmio. As 33 categorias foram bastante disputadas.

LOOKS PRA CAUSAR

O pink carpet do evento foi um show à parte. Os convidados capricharam nas produções e Pabllo Vittar, Luísa Sonza. Bianca Andrade e Manu Gavassi estavam plenas!

A cantora drag apostou num look total pink, longo e com espartilho. Sempre irreverente, Rafael Portugal apareceu de roupão. Manu Gavassi lançou um blazer estilizado com franjas, botas e um óculos super estiloso, além dos cabelos ruivos.

Luisa Sonza chegou com um vestido colado, que valorizou suas curvas perfeitas, com estampa de chamas, “incendiando”! Ludmilla, Joelma e Lucas Silveira e Lagum também já apareceram no Pink Carpet virtual.

Pabllo, que chorou ao ganhar o prêmio de Álbum do ano, por “Batidão Tropical”, fez várias trocas de roupa e foi o grande nome da premiação de música.