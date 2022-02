Oscar 2022 revela seus indicados com ‘Ataque dos Cães’ na liderança; veja lista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anuncia na manhã desta terça-feira (8) os indicados à 94ª edição do Oscar, que está marcada para o dia 27 de março e deve acontecer de forma presencial, no tradicional Dolby Theatre, em Los Angeles.

O campeão de indicações foi “Ataque dos Cães”, com 12. O filme tem como trunfo o bom trânsito tanto em categorias técnicas, quanto nas principais, o que também aconteceu com “Duna”, que teve dez indicações.

Ambos aparecem na seção de melhor filme, em que competem com “Belfast”, “No Ritmo do Coração”, “Não Olhe para Cima”, “King Richard – Criando Campeãs”, “Licorice Pizza”, “O Beco do Pesadelo”, “Amor, Sublime Amor” e o japonês “Drive My Car”, que surpreendeu e tirou “A Tragédia de Macbeth” e “Tick, Tick… Boom!” da disputa principal.

Entre os diretores que tentam embolsar uma estatueta está Jane Campion, que pode se tornar apenas a terceira mulher a vencer como melhor direção se confirmar seu favoritismo por “Ataque dos Cães” –as outras foram Kathryn Bigelow, em 2010, e Chloé Zhao, no ano passado.

Para alcançar o feito, ela terá que superar medalhões como Steven Spielberg e Paul Thomas Anderson, além de Kenneth Branagh e do japonês Ryusuke Hamaguchi.

O Brasil, como já é sabido desde a divulgação de uma pré-lista de competidores, ficou de fora da disputa pelo Oscar de filme internacional, pelo 23º ano consecutivo. O país tentava uma vaga com “Deserto Particular”, de Aly Muritiba. Foram escolhidos os representantes do Japão, da Dinamarca, da Itália, do Butão e da Noruega.

Confira abaixo os indicados à 94ª edição do Oscar, conforme eles são anunciados pela dupla de atores Leslie Jordan e Tracee Ellis Ross, e acompanhe a transmissão ao vivo.

Melhor filme

“Belfast”

“No Ritmo do Coração”

“Não Olhe para Cima”

“Drive My Car”

“Duna”

“King Richard – Criando Campeãs”

“Licorice Pizza”

“O Beco do Pesadelo”

“Ataque dos Cães”

“Amor, Sublime Amor”

Melhor direção

Paul Thomas Anderson, “Licorice Pizza”

Kenneth Branagh, “Belfast”

Jane Campion, “Ataque dos Cães”

Ryusuke Hamaguchi, “Drive My Car”

Steven Spielberg, “Amor, Sublime Amor”

Melhor atriz

Olivia Colman, “A Filha Perdida”

Nicole Kidman, “Apresentando os Ricardos”

Kristen Stewart, “Spencer”

Penélope Cruz, “Mães Paralelas”

Jessica Chastain, “Os Olhos de Tammy Faye”

Melhor ator

Javier Bardem, “Apresentando os Ricardos”

Benedict Cumberbatch, “Ataque dos Cães”

Andrew Garfield, “Tick, Tick… Boom!”

Will Smith, “King Richard: Criando Campeãs”

Denzel Washington, “A Tragédia de Macbeth”

Melhor atriz coadjuvante

Ariana DeBose, “Amor, Sublime Amor”

Kirsten Dunst, “Ataque dos Cães”

Aunjanue Ellis, “King Richard: Criando Campeãs”

Judi Dench, “Belfast”

Jessie Buckley, “A Filha Perdida”

Melhor ator coadjuvante

Ciaran Hinds, “Belfast”

Troy Kotsur, “No Ritmo do Coração”

Jesse Plemons, “Ataque dos Cães”

J.K. Simmons, “Apresentando os Ricardos”

Kodi Smit-McPhee, “Ataque dos Cães”

Melhor figurino

“Cruella”

“Duna”

“O Beco do Pesadelo”

“Amor, Sublime Amor”

“Cyrano”

Melhor trilha sonora

“Não Olhe para Cima”

“Duna”

“Encanto”

“Ataque dos Cães”

“Mães Paralelas”

Melhor som

“Duna”

“007: Sem Tempo para Morrer”

“Ataque dos Cães”

“Amor, Sublime Amor”

“Belfast”

Melhor roteiro adaptado

“No Ritmo do Coração”

“Drive My Car”

“Duna”

“A Filha Perdida”

“Ataque dos Cães”

Melhor roteiro original

“Belfast”

“Não Olhe para Cima”

“King Richard: Criando Campeãs”

“Licorice Pizza”

“A Pior Pessoa do Mundo”

Melhor curta-metragem em animação

“Affairs of the Art”

“Bestia”

“Boxballet”

“A Sabiá Sabiazinha”

“The Windshield Wiper”

Melhor curta-metragem

“Ala Kachuu – Take and Run”

“The Dress”

“The Long Goodbye”

“On My Mind”

“Please Hold”

Melhor canção original

“Dos Oruguitas, de “Encanto”

“Somehow You Do”, de “Four Good Days”

“Be Alive”, de “King Richard: Criando Campeãs”

“No Time to Die”, de “007: Sem Tempo para Morrer”

“Down to Joy”, “Belfast”

Melhor animação

“Encanto”

“Flee”

“Luca”

“A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas”

“Raya e o Último Dragão”

Melhor cabelo e maquiagem

“Um Príncipe em Nova York 2”

“Cruella”

“Duna”

“Os Olhos de Tammy Faye”

“Casa Gucci”

Melhor montagem

“Não Olhe para Cima”

“Duna”

“King Richard: Criando Campeãs”

“Tick, Tick… Boom!”

“Ataque dos Cães”

Melhor documentário

“Ascension”

“Attica”

“Flee”

“Summer of Soul (…ou Quando A Revolução Não Pôde Ser Televisionada)”

“Writing with Fire”

Melhor documentário em curta-metragem

“The Queen of Basketball”

“Três Canções Para Benazir”

“When We Were Bullies”

“Audible”

“Lead Me Home”

Melhores efeitos especiais

“Duna”

“Free Guy”

“007: Sem Tempo para Morrer”

“Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”

“Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”

Melhor fotografia

“Duna”

“O Beco do Pesadelo”

“Ataque dos Cães”

“A Tragédia de Macbeth”

“Amor, Sublime Amor”

Melhor direção de arte

“Duna”

“O Beco do Pesadelo”

“Ataque dos Cães”

“A Tragédia de Macbeth”

“Amor, Sublime Amor”

Melhor filme internacional

“Drive My Car” (Japão)

“Flee” (Dinamarca)

“A Mão de Deus” (Itália)

“A Felicidade das Pequenas Coisas” (Butão)

“A Pior Pessoa do Mundo” (Noruega)