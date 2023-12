Os melhores especiais natalinos de Doctor Who para assistir neste natal

Neste Natal, os fãs e também os não fãs de Doctor Who têm à disposição uma série de especiais para entrar no clima festivo de uma maneira única. A tradição de episódios especiais de Natal na série britânica é rica em emoções, reviravoltas e, é claro, a magia do Doutor. Vamos explorar os cinco melhores especiais de Natal que podem alegrar as festividades deste ano.

5º Lugar: The Runaway Bride – 2006

Especial de Natal que apresenta a misteriosa mulher transportada para a TARDIS no meio de uma das viagens. O Doctor tenta levá-la de volta a Terra e descobre a razão de tudo aquilo.

Este especial não apenas marca a despedida de Martha Jones, mas também a introdução de uma das companions mais importantes, Donna Noble. A história envolve uma noiva teletransportada para a TARDIS, criando um mistério fascinante. Apesar de alguns elementos visuais que envelheceram, como a cena na fábrica, a trilha sonora de Murray Gold destaca-se, especialmente com um tema contagiante para Donna. The Runaway Bride é uma aventura despretensiosa e honesta que introduz uma das personagens mais carismáticas da Nova Série.

4º Lugar: The Husbands of River Song – 2015

No dia de Natal de 5343 na colônia humana de Mendorax Dellora, o Doutor (Peter Capaldi) é confundido por um servo, Nardole (Matt Lucas), com um cirurgião contratado por River Song (Alex Kingston) para tratar de seu marido que estava morrendo, o rei Hydroflax.

É a hora de Moffat brilhar ao fechar pontas soltas de forma eficaz. Este episódio traz muita ação e um material digno para garantir o quartolugar. Apesar de alguns erros nos personagens secundários, o episódio é conduzido de forma harmoniosa, bonita e realmente muito boa. Uma feliz história de Natal, quase como um conto de fadas maluco, encerrando com maestria uma história que conhecíamos desde a primeira vez que a vimos.

3º Lugar: Twice Upon a Time – 2017

E um capitão da Primeira Guerra Mundial destinado a morrer no campo de batalha é retirado das trincheiras para cumprir seu papel na história do Doutor. Uma nova história emocionante sobre o poder da esperança nas horas mais sombrias da humanidade, Twice Upon a Time marca o fim de uma era.

Este episódio marca o epílogo inspirado e bem construído da Era Capaldi. Com atuações brilhantes de Capaldi e David Bradley, o especial abraça sua identidade de Natal e oferece um fechamento à altura dos melhores momentos da era. A regeneração é tematizada habilmente em todas as frentes de produção, destacando a constante mudança que é uma característica central de Doctor Who. Mesmo com a sensação de ser um puxadinho de última hora, Twice Upon a Time celebra o 12º Doutor e toda uma era do programa.

2º Lugar: The Return of Doctor Mysterio – 2016

É ambientado em Nova Iorque e envolve o Doutor e Nardole se juntando com a jornalista Lucy Fletcher (Charity Wakefield) e o super-herói O Fantasma (Justin Chatwin) para combater alienígenas em forma de cérebro. “The Return of Doctor Mysterio” recebeu críticas altamente positivas de críticos.

Um episódio simples, mas absolutamente divertido, com o tradicional elemento paródia tão famoso em Doctor Who. The Return of Doctor Mysterio destaca-se pela fotografia noturna soberba, direção de arte certeira e uma história que aborda o amor e a superação das dificuldades. Apesar de não ter Papai Noel, este especial é uma adição única à tradição natalina de Doctor Who.

1º Lugar: A Christmas Carol – 2010

Um cruzeiro especial transportando 4003 passageiros, incluindo Amy Pond (Karen Gillan) e Rory Williams (Arthur Darvill) em sua lua de mel, perde o controle quando passam por estranhas nuvens eletrificadas sobre um planeta habitado por humanos.

Disparado o episódio com mais cara de Natal, A Christmas Carol é uma aventura cativante e extremamente divertida de assistir. Com Charles Dickens como pano de fundo, esta história emocionante de amor e redenção é o especial de Natal preferido de muitos fãs. Com momentos ternos e pungência emocional, A Christmas Carol é a escolha perfeita para celebrar a magia do Natal com o Doutor.

Este Natal, embarque nessas aventuras especiais com o Doutor e mergulhe na tradição única de Doctor Who para celebrar a época festiva.