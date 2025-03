Orquestra UFGD celebra 10 anos com apresentação especial e oficinas em Campo Grande

Projeto já passou por Dourados, Ponta Porã e Corumbá

Neste ano, a Orquestra Sinfônica da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) comemora 10 anos de história com uma série de apresentações itinerantes que, no dia 22 de março, chega a Campo Grande, com oficinas de formação musical, para promover a capacitação de estudantes e professores. A ‘Mostra Orquestra UFGD – 10 anos’ já passou por Dourados, Ponta Porã e Corumbá, no último fim de semana.

O projeto inclui um repertório especial que abrange diferentes gêneros musicais, com destaque para a música sul-mato-grossense, homenageando as raízes culturais do estado. Nesta apresentação, o público vai ouvir clássicos regionais como Trem do Pantanal, Chalana e Tocando em frente. O programa também inclui interpretações de sucessos do forró nordestino, do forró pé de serra e do samba. As apresentações contam com interpretação em Libras para ampliar a acessibilidade dos concertos.

Passagem

No último fim de semana, a projeto passou por Corumbá, mais especificamente pelo Assentamento Taquaral, com apresentações e oficinas formativas. Para o jornal O Estado, a regente e proponente do projeto, Thais Costa, revelou que tanto a orquestra quanto as oficinas foram muito bem recebidas.

“Foi uma experiência maravilhosa, tanto a apresentação quanto as oficinas, além da mobilização e da divulgação junto à comunidade. Para nós, da orquestra, essa foi uma experiência única, pois, dentro dessa mostra, essa foi a única apresentação descentralizada, ou seja, realizada fora do ambiente urbano, no campo, dentro de um assentamento” recorda. “Saímos de Corumbá muito felizes e realizados, com a vontade de promover mais apresentações e itinerâncias em espaços do campo, assentamentos e escolas rurais”, explica.

Repertório

A “Mostra Orquestra UFGD – 10 anos” traz um repertório que valoriza a música sul-mato-grossense e passou por diferentes gêneros, como samba e forró. A regente explica que a essência do trabalho da orquestra está no estudo e na execução da música brasileira.

“Para esta mostra itinerante, buscamos entender o que seria mais relevante trazer, especialmente porque é uma vez que conseguimos sair da região da Grande Dourados e expandir nossas apresentações para outras cidades, como Campo Grande e Corumbá. Isso tem um significado muito especial para nós. Diante desta oportunidade, percebemos a importância de incluir em nosso repertório obras da música sul-mato-grossense, valorizando ainda mais a diversidade dentro do universo da música brasileira”.

Oficinas

As oficinas são voltadas tanto para estudantes quanto professores. Com isso, a regente observa uma crescente troca de experiências pelos municípios onde o projeto passou. “Há diversas iniciativas musicais em andamento, muitas das quais desconhecemos. Conforme realizamos as oficinas, vamos conhecer as pessoas envolvidas nesses projetos, entendendo seus trabalhos e trocando experiências. Essa troca gera uma transformação não apenas para os participantes, mas também para nós. É sempre um aprendizado mútuo”, declara.

“O que mais me chama atenção é a quantidade de projetos existentes pelo interior do Estado. Percebemos que há uma grande transferência cultural e educacional acontecendo, mas talvez falte um mapeamento mais estruturado para conectar essas ações. Criar uma rede para que esses projetos sejam um passo importante para fortalecer e dar ainda mais visibilidade a essas iniciativas”.

Já para os estudantes, Thais acredita que por meio das oficinas eles criam uma nova percepção sobre a música.

“A transformação ocorre de outra forma. Muitos já têm aulas de música, mas nunca viram uma orquestra ao vivo. Durante os workshops, propomos atividades de criação musical, levamos instrumentos e realizamos práticas que conectam os alunos ao universo da orquestra. Quando chega o momento da apresentação, aquilo que construímos nas oficinas começa a fazer sentido para eles”.

Legado

A orquestra UFGD foi criada em 2013, como um projeto de extensão da Coordenadoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFGD, que há uma década oferece infraestrutura e recursos para o desenvolvimento e ações do projeto. Orquestra é um grupo comunitário que promove o estudo e a prática instrumental coletiva. Com cerca de 40 integrantes, o grupo dedica-se à prática e a democratização da música instrumental. Os ensaios semanais estão abertos à participação da comunidade acadêmica e externa, fortalecendo o caráter inclusivo do projeto.

Segundo a regente, qualquer pessoa que toque um instrumento pode participar, sem a exigência de um nível técnico avançado para entrar, sendo necessário que tenha noções básicas de leitura musical. Porém, o grupo faz adaptações das partituras conforme o estágio de aprendizado de cada integrante, para promover um ambiente inclusivo de aprendizado e troca de experiências.

“Em nosso projeto, qualquer pessoa que toque um instrumento pode participar. Por exemplo, mesmo que a flauta doce ou a gaita não sejam comuns em orquestras sinfônicas, acolhemos esses músicos e adaptamos o repertório para seus instrumentos e suas extensões musicais. Esse modelo reforça nossa proposta de democratização da música, tornando uma orquestra acessível a todos”, diz Thais.

A regente reforça que o impacto da orquestra é medido em cada apresentação realizada. “No último sábado, saímos da apresentação em Corumbá e, como sempre, os depoimentos do público foram muito semelhantes aos que ouvimos ao longo desses dez anos. O que ainda me surpreende é que, mesmo depois de tanto tempo, muitas pessoas continuam relatando que foi a primeira vez que assistiram a uma orquestra ou ouviram música instrumental ao vivo. Comentários como ‘Nossa, eu nunca vi algo assim! Que maravilha! Obrigado por trazer isso para cá’ são recorrentes”, destaca.

Para a profissional, esse tipo de relato é o que mostra o impacto significativo da orquestra. “Isso reforça a importância do nosso trabalho e a necessidade de pensar continuamente sobre o papel da arte e da cultura na sociedade”, pontua.

O projeto da Mostra 10 anos conta com o incentivo da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, por meio do edital 002/2022 do Fundo de Incentivo Cultural e apoio das Secretarias Municipais de Educação de Corumbá e de Campo Grande e do Centro Cultural José Octávio Guizzo.

Serviço: A Mostra Orquestra UFGD – 10 anos será realizada no próximo sábado (22), às 19h, no Teatro Aracy Balabanian. Já as oficinas formativas serão nos dias 19 e 21, na Escola Estadual Arlindo de Sampaio Jorge, Vila Moreninha II. Mais informações siga nas redes sociais: @orquestraUFGD @culturaUFGD ou entre em contato pelo e-mail [email protected]. Outras informações sobre o projeto pelo whatsapp da Coordenadoria de Cultura da UFGD: +55 67 99180-7578.

