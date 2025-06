Orquestra Jovem Sesc MS abre Temporada 2025 com concerto no Glauce Rocha

Repertório valoriza clássicos, talentos da casa e tributo à música, na próxima segunda-feira (30), por meio do Projeto Movimento Concerto

Campo Grande respira música clássica e não é de hoje. Acostumada a receber festivais, concertos e apresentações de orquestras municipais, estaduais e cameratas, a capital sul-mato-grossense reafirma sua vocação para a música erudita com mais uma importante agenda cultural. No próximo dia 30 de junho, às 19h30, o palco do Teatro Glauce Rocha recebe a Orquestra Jovem Sesc MS em um concerto especial de abertura da Temporada 2025.

Sob a regência do maestro Rafael Fontinele, a apresentação faz parte do Projeto Movimento Concerto, realizado em parceria com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). A entrada é gratuita e os ingressos já estão disponíveis para retirada na plataforma Sympla. O repertório da noite inclui homenagens aos 150 anos de nascimento do compositor francês Maurice Ravel e ao maestro Ernest Mahler, importante nome da música brasileira falecido em maio deste ano.

Segundo a gerente do Sesc Lageado, Cirlene Cruz, desde março, quando as aulas foram retomadas, os ensaios da Orquestra Jovem Sesc MS seguem em ritmo acelerado. A cada encontro, é visível o crescimento técnico e artístico dos jovens músicos, que se preparam com entusiasmo para o grande concerto do dia 30. Segundo Cirlene, o empenho coletivo e o compromisso dos alunos prometem tornar a noite inesquecível.

“A cada ensaio, temos mais certeza de que o público vai se surpreender com a beleza do espetáculo.O impacto da música na vida dos jovens músicos da Orquestra Jovem Sesc MS é profundo e abrangente, especialmente quando consideramos o contexto do Sesc Lageado. A música, nesse cenário, vai muito além da técnica instrumental: ela se torna ferramenta de transformação pessoal, social e comunitária”, explica a gerente.

Espaço para Brilhar

À frente da Orquestra Jovem Sesc MS, o maestro e professor de cordas Rafael Fontenele acredita na música como um instrumento de transformação social, especialmente quando acessível a jovens da periferia. Ele conduz o grupo formado no Sesc Lageado com foco técnico e artístico, ensinando violino, viola, violoncelo e contrabaixo.

Em entrevista ao jornal O Estado, Fontenele destaca a importância da Temporada Oficial de Concertos, iniciada em 2024, que agora retorna com força total para 2025. “Essa temporada eleva a orquestra a um novo patamar, com foco na performance em teatros e na formação artística dos nossos alunos”, afirma.

A proposta da temporada é plural: trabalha com repertórios que vão do erudito ao regional, passando pela música popular, sempre com a mesma exigência de qualidade. “Não fazemos distinção de gênero ou ritmo. O que buscamos é excelência musical e amadurecimento do grupo”, explica o maestro. Em 2024, os concertos ocorreram no Teatro Sesc Cultura Prosa, com ótima aceitação do público e casa cheia.

Este ano, o grupo sobe de nível e se apresenta no Teatro Glauce Rocha, palco consagrado da música de concerto em Campo Grande. “É uma evolução natural. A acústica e estrutura do teatro oferecem uma experiência muito rica para os jovens músicos e para o público”, completa.

A estreia da orquestra no Festival de Violão da UFMS também mostrou a maturidade artística do grupo e abriu novos caminhos. Para Fontenele, o impacto vai além da música: “Queremos formar plateia e contribuir para a valorização da música de concerto em Campo Grande e no estado. Mas, principalmente, mostrar que grandes talentos nascem na periferia. O que esses jovens precisam é de oportunidade, de incentivo e de espaço para brilhar”.

Repertório Músical

O concerto da Orquestra Jovem Sesc MS no dia 30 de junho trará um repertório sofisticado e simbólico, que combina obras consagradas da música erudita com homenagens a nomes importantes da cena musical brasileira. Segundo o maestro Rafael Fontenele, a apresentação contará com peças de nível pré-sinfônico, incluindo composições do francês Maurice Ravel, além de três solos que prometem emocionar o público.

Entre os destaques da noite está a participação do flautista Daniel Boaz Dias, ex-aluno do projeto no Sesc Lageado, que interpretará o Concerto para Flauta de Antonio Vivaldi. Ele dividirá o palco com o professor e flautista Joel Mendes, também solando uma obra de Vivaldi, o que reforça o diálogo entre formação e profissionalismo dentro da orquestra.

O concerto também fará uma homenagem especial ao compositor brasileiro Ernesto Marques, falecido neste ano. A orquestra apresentará seu Concertino para Contrabaixo e Orquestra, baseado em melodias populares e folclóricas brasileiras — entre elas, o conhecido tema infantil “Atirei o pau no gato”. A obra, que mistura lirismo e humor, será interpretada por um dos jovens contrabaixistas do grupo, e promete ser um dos momentos mais marcantes da noite.

Alunos

Para o violinista Guilherme Vieira dos Santos, de 15 anos, o caminho com o Sesc começou em 2022, quandoentrou no projeto como aluno de violino. Desde então, sua vida mudou completamente. “Eu nunca imaginei que um dia estaria em uma orquestra. Foi no Sesc que eu descobri essa paixão. Aprendi, cresci, fiz amigos e vivi experiências únicas, como participar de festivais e tocar em outros estados. Cada apresentação é uma conquista”, afirma Guilherme, que já representou o Sesc em eventos como o Festival Internacional de Música em Pelotas (RS).

Já o flautista Daniel Boaz Dias, de 18 anos, conhece os corredores do Sesc Lageado há mais de uma década. Ele iniciou seu percurso musical ainda em 2014, nos cursos de flauta doce, flauta transversal, teclado e violão. Em 2017, integrou a antiga Camerata do Sesc — formação que viria a dar origem à atual Orquestra Jovem. “Vi tudo começar. É incrível olhar para trás e ver como crescemos. Hoje, somos quase 40 alunos, e cada um carrega uma história de esforço, dedicação e amor pela música.”

Sobre o Movimento Concerto

O Movimento Concerto é um projeto do Curso de Música da UFMS, que promove apresentações musicais a partir das atividades acadêmicas e ações culturais da instituição. O projeto acolhe músicos e grupos da comunidade externa, de outras Instituições de Ensino Superior, e desenvolve ações didáticas e artísticas junto aos estudantes da UFMS. Sua atuação abrange concertos e recitais em espaços como o Teatro Glauce Rocha, outros ambientes em Campo Grande e nas unidades da UFMS no interior do estado, com perspectivas de ampliar sua presença para outras cidades e estados do Brasil. (Com assessoria Sesc MS).

Serviço: O evento será realizado no dia 30 de junho, às 19h30, no Teatro Glauce Rocha, localizado na UFMS. A entrada é gratuita, e os ingressos podem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla. Após as 19h30, a entrada será liberada para o público que estiver aguardando na fila, sujeita à disponibilidade de lugares.

Por Amanda Ferreira

