Oratória da Elegância: Cíntia Chagas estará em Campo Grande no dia 14 de abril

Renomada especialista em Comunicação e Oratória, com anos de experiência ajudando pessoas a aperfeiçoarem suas habilidades de falar em Público, Cíntia Chagas estará em Campo Grande no dia 14 de abril, para ministrar a palestra ‘Oratória da Elegância’. O evento acontecerá no Ondara Palace.

Autora de diversos livros e palestrante requisitada, Cintia é conhecida por sua abordagem prática e elegante.

Na palestra, Cíntia irá abordar os pilares de quem se expressa com elegância, revelando tudo que é preciso saber para não cometer gafes e usar a comunicação a seu favor.

A também educadora, é uma figura que transmite elegância e sofisticação. Seu jeito chique de viver e de se comunicar, aliado a um humor ácido e inteligente, é o que atrai o público – que já soma mais de 7 milhões de seguidores no Instagram.

Ingressos

SETOR A = ESGOTADO

Inteira: R$ 250,00;

Meia: R$ 125,00;

SETOR B

Inteira: R$ 230,00;

Meia: R$ 115,00;

SETOR C

Inteira: R$ 210,00;

Meia: R$ 105,00;

SETOR D

Inteira: R$ 210,00;

Meia: R$ 105,00;

SETOR E

Inteira: R$ 180,00;

Meia: R$ 90,00;

SETOR F

Inteira: R$ 150,00;

Meia: 75,00.

Onde comprar:

Stand Comper Jardim dos Estados – ao lado da O Boticário;

De 2ªf à sábado – Das 13h às 19hs ;

Informações: (067) 99296-6565 – Whatsapp ou pelo site.

Classificação: 10 Anos.