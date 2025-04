Operação Vingança: Thriller sobre vingança e luto leva Rami Malek aos limites da razão em uma trama de espionagem que desafia até a própria CIA

O filme estreia nesta quinta (10) nos cinemas

Um dos filmes mais aguardados de abril chega hoje (10) às telonas de todo o Mato Grosso do Sul. “Operação Vingança” estreia nos cinemas com uma trama intensa de drama e suspense, estrelada por Rami Malek, Laurence Fishburne e Rachel Brosnahan. Com direção de James Hawes e roteiro assinado por Evan Katz e Gary Spinelli, o longa — que tem 2h03min de duração — irá prender o público do início ao fim. Classificado para maiores de 14 anos, o filme chega com o título original “The Amateur”.

Na história, Charles Heller (Malek), um brilhante criptógrafo da CIA, perde a esposa em um atentado terrorista em Londres. Diante da paralisia da agência, que se recusa a agir por conta de disputas internas, ele decide assumir o controle da situação. Ao invés de aceitar o silêncio institucional, Heller vira o jogo: chantageia seus superiores para receber treinamento como agente de campo e ir atrás dos responsáveis por conta própria.

O que se segue é uma jornada implacável por justiça — ou vingança — em que Heller mergulha em um mundo sombrio de espionagem internacional, mentiras e traições. À medida que avança, ele descobre que o verdadeiro perigo pode estar mais perto do que imagina, inclusive entre aqueles em quem confia.

Produção

“Operação Vingança” é uma nova adaptação cinematográfica inspirada no romance “The Amateur”, de Robert Littell, publicado originalmente em 1981. A versão de 2025 retoma o título original da obra e reimagina a história com uma abordagem atualizada e um elenco de peso. A ideia de trazer o livro de volta às telas circula há quase duas décadas, o primeiro anúncio de uma nova adaptação aconteceu em 2006, quando Hugh Jackman chegou a ser cotado para o papel principal. O projeto, no entanto, só ganhou forma definitiva em 2023, com Rami Malek assumindo o protagonismo e o roteiro assinado por Evan Katz.

Em entrevista, Rami Malek descreveu o filme como “sofisticado, inteligente e contado do ponto de vista de alguém constantemente subestimado”. Já Laurence Fishburne, que interpreta o personagem Henderson, destacou o diferencial da abordagem: “É muito interessante ver essa nova visão do universo da inteligência. O protagonista é levado a fazer coisas que jamais imaginou ser capaz”.

O diretor James Hawes reforça o apelo visual e emocional da obra.Para o canal de comunicação The Upcoming, o projeto também mergulha em um dilema moral profundo entre vingança e luto.

“É um filme que transporta o espectador para lugares reais, com textura e escala. Para vivenciar isso plenamente, é preciso vê-lo no cinema. Trabalhamos a ambiguidade entre vingança e justiça, e a jornada emocional de um homem atravessado pelo luto, tentando encontrar seu propósito. Mas também queríamos entregar a ele — e ao público — tudo o que o cinema de 2025 pode oferecer”.

Embora recheado de ação e cenas eletrizantes típicas dos thrillers de espionagem, “Operação Vingança” se diferencia por manter um forte elemento humano no centro da trama. O protagonista não é o herói tradicional movido pela força física, mas sim um personagem que age com inteligência, estratégia e profundidade emocional.

As filmagens ocorreram em locações reais nas cidades de Paris, Marselha e Istambul, com temperaturas chegando a 7 °C. Entre cenas de perseguições automobilísticas e ambientações clássicas de espionagem, o diretor James Hawes destaca que foi nesse cenário internacional que a essência visual do filme se consolidou. “Ali, pude ver claramente a configuração estética e narrativa do filme tomando forma”, afirma em entrevista para o “The Movie Podcast”.

Crítica Especializada

“Operação Vingança” marca o retorno de Rami Malek ao cinema após sua vitória no Oscar de Melhor Ator por “Bohemian Rhapsody” (2017). O novo longa já começou a repercutir entre público e crítica: soma 67% de aprovação no site Rotten Tomatoes e 87% no Pipocâmetro, com mais de 100 avaliações verificadas. Na plataforma Letterboxd, o filme já acumula mais de 1.200 resenhas e foi assistido por cerca de três mil usuários.

O jornalista Amon Warmann, crítico especializado do site britânico Empire, avaliou “Operação Vingança” como um filme que, embora por vezes possa soar rígido e monótono, encontra força no desempenho de Rami Malek. Para ele, o ator convence ao interpretar um herói improvável, que conquista o público ao sair de sua zona de conforto. Warmann destaca ainda que o verdadeiro poder da narrativa não está nas habilidades do protagonista, mas na carga emocional que ele carrega ao longo da trama.

Nem todos os especialistas, no entanto, foram cativados por “Operação Vingança”. O crítico Brian Tallerico, do site Roger Ebert, fez duras observações sobre o filme, classificando-o como “fracassado e sem personalidade”. Em sua análise, ele aponta que o roteiro é um amontoado de ideias desconexas e que a estética do longa colabora para sua monotonia: “A paleta de cores é tão mal iluminada que chega a ser deprimente. Esqueça o azul — o esquema aqui é ‘sombrio’”, escreveu.

Tallerico também critica o tom das cenas e o estilo visual adotado pelo diretor, que segundo ele, apenas realça diálogos forçados, política superficial e personagens inconsistentes. “É um filme sem vida, que falha até mesmo em suas cenas de ação. O tiroteio e a quase perseguição de carro são resolvidos de maneira tão absurda que me fizeram rir alto”, conclui.

No site especializado em entretenimento familiar “Moviemom”, a comunicadora Neil Mom compartilhou uma visão equilibrada sobre “Operação Vingança”, destacando seus pontos fortes e suas limitações. Segundo ela, o filme se beneficia de um elenco sólido e de um visual bem trabalhado, com destaque para a famosa cena da piscina, especialmente impactante em salas IMAX. “Se você viu o trailer, provavelmente está lá por essa cena — e ela é realmente especial”, comenta.

Neil elogia a performance de Julianne Nicholson, que interpreta a recém-nomeada chefe da CIA, uma figura enigmática com suas próprias desconfianças sobre o protagonista. Michael Stuhlbarg também recebe destaque pela sua atuação: “Ele consegue quase dar sentido a uma cena que beira o ridículo”, afirma. Apesar de considerar que o longa pode não ser totalmente memorável ou coeso em sua narrativa, ela reconhece o bom ritmo das sequências de ação e a presença de reviravoltas bem conduzidas.

“Operação Vingança” já está em cartaz em todos os cinemas do Brasil. Para conferir os horários e dias de exibição, recomenda-se consultar a programação das salas de cinema da sua cidade.

Amanda Ferreira