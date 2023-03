Opção de Quibe vegano para começar a semana

Segunda-feira é dia de correria e planejar a semana e na cozinha nada melhor que algo prático e rápido e de preferência saudável. Pensando nisto, o Portal sugere esta receita de quibe vegano para você iniciar bem a sua semana na cozinha.

modo de preparo

Em uma tigela, adicione a proteína de soja e coloque água até cobrir. Deixe hidratando por 15 minutos. Em outra tigela, adicione o trigo para quibe, coloque água até cobrir e deixe hidratando por cerca 15 minutos. Pique a cebola, o alho e o pimentão em pedaços pequenos. Em uma frigideira, coloque um fio de azeite e adicione os ingredientes picados. Refogue bem. Depois de hidratados, descarte a água do molho da proteína de soja e da farinha de quibe. Transfira a proteína de soja e a farinha de quibe para uma tigela grande e junte ambos com o refogado. Tempere com o suco de limão, sal, a pimenta, os temperos frescos e o azeite de oliva. Misture bem. Adicione o amido de milho para dar liga e mexa. Transfira a massa para um refratário untado e distribua bem. Com uma faca, faça cortes em cima da massa e adicione um pouco de azeite. Leve para assar a 200 ºC no forno já preaquecido, por cerca de 30 minutos.

