Oficina gratuita de modelagem leva formação em moda as Moradoras do Aero Rancho

Ao longo de 40 horas, oficina ensina os fundamentos da modelagem para os participantes que tenham ou não alguma experiência prévia

O universo da moda movimenta Campo Grande mais uma vez, desta vez com foco na modelagem. Estão abertas as inscrições para a Oficina de Modelagem Básica, que acontece entre os dias 21 e 25 de julho, na capital sul-mato-grossense.

Com carga horária de 40 horas-aula, a oficina oferece 20 vagas gratuitas e é voltada para pessoas com 16 anos ou mais, com ou sem experiência na área de modelagem. As aulas irão acontecer no espaço Thiesen, localizado na Av. Eng. Lutero Lopes, 565, Bairro Aero Rancho, com turmas nos períodos da manhã e da tarde, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Sob a responsabilidade da profissional Nayara Bonilha (@naybonilha), a oficina é uma oportunidade de formação prática e criativa para quem deseja ingressar ou se aperfeiçoar no setor de moda, um dos segmentos culturais e econômicos mais dinâmicos da atualidade. As inscrições estão disponíveis pelo link na bio do perfil de Nayara Bonilha no Instagram.

O que será ensinado

Com foco na formação introdutória, a oficina tem como objetivo ensinar os princípios básicos da modelagem, proporcionando aos participantes uma compreensão prática do uso de réguas específicas, da tiragem correta de medidas corporais e da leitura e reprodução das bases da modelagem. Ao longo das 40 horas de aula, serão desenvolvidas as bases da parte superior do vestuário, frente e costas, além de uma saia básica. A partir dessas estruturas, os alunos também aprenderão como realizar adaptações para criar novos modelos e explorar diferentes possibilidades dentro da criação de roupas.

Ao Jornal O Estado, Nayara Bonilha contou que seu interesse pela modelagem surgiu ainda na faculdade de moda. Com uma abordagem autoral e criativa, Nayara revela que gosta de explorar proporções não convencionais e entre suas principais referências no mundo da moda, ela cita nomes que também trabalham com desconstrução e inovação estética: Thom Browne, Rei Kawakubo (Comme des Garçons) e Yohji Yamamoto.

“A parte da modelagem sempre foi o que mais me chamou a atenção. Ver algo que nasce no plano bidimensional ganhar forma, volume e vida no corpo em movimento é quase mágico pra mim.Gosto muito de brincar com as formas e sair do óbvio nas proporções corporais”, afirma.

Com três anos de experiência lecionando conteúdos como desenho, corte, costura e modelagem, Nayara desenvolveu uma metodologia própria de ensino capaz de acolher alunos com diferentes níveis de conhecimento. A oficina é aberta tanto para iniciantes quanto para quem já possui alguma vivência na área.

“Com o tempo, aprendi a reconhecer os ritmos de aprendizagem e a evolução de cada pessoa. Desenvolvi um modelo que respeita o tempo individual do aluno, sem pressa ou pressão. Não precisamos exigir que o aluno saia mestre em algo que está conhecendo agora. O essencial é facilitar o acesso ao conhecimento e apresentar caminhos para que ele possa aprofundar esse interesse futuramente”, explica Nayara.

Democratizando acessos

Para Nayara, levar formação em moda e modelagem a regiões como o bairro Aero Rancho é uma ação urgente e necessária. Segundo ela, o acesso a materiais de qualidade e a professores com formação específica ainda é um privilégio de poucos.

A oficina, portanto, surge não só como espaço de aprendizado técnico, mas também como uma oportunidade de democratizar o conhecimento e estimular a autonomia criativa, especialmente em territórios com menor acesso a ações formativas na área da moda.

“O campo da moda em Campo Grande ainda é muito pequeno, e há uma grande demanda por mão de obra especializada”, aponta a educadora.Nas regiões mais afastadas do centro, a dificuldade de locomoção e a falta de oferta de cursos tornam esse acesso ainda mais limitado”, explica.

A realização da oficina gratuita de modelagem básica foi viabilizada por meio de um incentivo do governo, que contratou instrutores de diferentes áreas para oferecer cursos à população. Uma das vagas foi destinada à moda área em que Nayara Bonilha atua como profissional e educadora.

“Acredito muito na moda como ferramenta de mudança. Um dos principais motivos que me motiva a lecionar é ver essa transformação acontecer na prática. A oficina pode ser o ponto de partida para quem quer gerar renda e superar momentos difíceis. As histórias que mais me marcam são das senhoras aposentadas que encontram na costura uma nova alegria e uma forma digna de complementar a renda”, destaca.

Próximos passos

Mais do que ensinar modelagem, Nayara Bonilha espera que os participantes da oficina saiam com algo ainda mais valioso: o fortalecimento da autoestima e o reconhecimento de suas próprias capacidades. Ela compartilha que um dos momentos mais gratificantes do processo é ver a transformação no olhar dos alunos.

E o trabalho continua. Nayara já tem novos projetos aprovados: “Fui contemplada em outro edital de fomento cultural e em breve iniciarei um curso de tingimento natural, com direito a uma apostila exclusiva da pesquisa que venho desenvolvendo sobre tinturas encontradas em Mato Grosso do Sul”, finaliza.

Além da oficina de modelagem, Nayara segue atuando como instrutora no SENAI, onde ministra diversos cursos gratuitos em bairros de Campo Grande. Neste mês, inicia uma nova turma focada em conserto e ajustes de roupas no bairro Noroeste.

A educadora destaca que seu objetivo vai além do conteúdo técnico: ela busca fortalecer a autoestima dos alunos e mostrar que todos são capazes de desenvolver habilidades, mesmo diante das dificuldades.

Serviço: A oficina de Modelagem Básica contará com 40 horas de aula e disponibiliza 20 vagas gratuitas para pessoas a partir de 16 anos, com ou sem experiência na área. O curso será realizado de 21 a 25 de julho, nos períodos da manhã (8h às 12h) e tarde (13h às 17h), no espaço Thiesen, localizado na Av. Eng. Lutero Lopes, 565 – Bairro Aero Rancho, em Campo Grande (MS). As inscrições podem ser feitas gratuitamente por meio do link disponível na bio do perfil @naybonilha no Instagram.

Amanda Ferreira