O ‘sextou’ de hoje tem mostra de dança e tributos às bandas Aerosmith e AC/DC

[Texto: Ana Cavalcante, Jornal O Estado de MS]

As perfomances acontecem na praça Ary Coelho e Casa de Ensaio com entrada gratuita, já os tributos são realizados no palco do Sunset Growler Station

O circuito Plataforme-se chega a Campo Grande e realiza apresentações em espaços da cidade. A proposta do coletivo é dialogar sobre relações familiares, conexão cidade e indivíduos, autoconhecimento e coragem com 4 performances apresentadas em horários entre o período da manhã e da noite, na praça Ary Coelho e Casa de Ensaio.

A mostra de obras cênicas é idealizada pela artista de dança Jackeline Mourão e possui a participação de mais 3 artistas de Campo Grande: Ralfer Campagna, Reginaldo Borges e o Febraro de Oliveira. As performances propostas pelo coletivo são pesquisas sobre as relações entre corpo-dança, câmera e cidade. O resultado dessas investigações resultou em 4 performances, como “Deriva”, que será apresentada na praça Ary Coelho, e aborda sobre uma sociedade que possui suas ideias e vontades sufocadas.

“Reclama o seu amor aqui” é outra apresentação que será realizada na praça. Inspirada na “Música Sentimental”, de Heitor Villa-Lobos, o performer perpassa lugares, praças, ruas e casas, com um cavalete escrito “Reclama o seu amor aqui” enquanto canta a música de Villa-Lobos.

Na Casa de Ensaio, a programação acontece com o espetáculo “Procedimento#6”, e apresenta uma mulher que, se desafia em uma jornada por lugares desconhecidos, em um ambiente criado/inventado e modificado em tempo real. “Fruto” é a outra apresentação da programação que acontece no espaço da Casa, e aborda sobre relações familiares, em específico maternas e paternas, e possui uma ligação direta e íntima da ligação emocional e psicológica do artista com os pais e consigo mesmo.

Hoje, às 10h, tem o espetáculo-intervenção “Deriva”, com Jackeline Mourão e Ralfer Campagna, na praça Ary Coelho. Às 19h30, o espetáculo “Fruto”, com João Dias da Cia. Theastai, na Casa de Ensaio. No sábado, às 9h30 tem performance “Reclama o seu amor aqui”, com Febraro de Oliveira, na Praça Ary Coelho. Às 9h30, “Procedimento #6”, com Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, na Casa de Ensaio.

Ainda hoje, com uma programação especial, o Sunset Growler Station apresenta para os apaixonados por rock ’n’ roll, shows em homenagem às bandas Aerosmith e AC/DC. Os tributos são realizados pela banda Kemp, que inicia a noite com os clássicos da lendária banda norte-americana Aerosmith. Sucessos como “I Don’t Want to Miss a Thing,” “Dream On” e “Sweet Emotion” compõem parte do repertório e anunciam um começo de noite empolgante. Em seguida, os homenageados da noite serão o AC/DC, o tributo promete sucessos lendários como “Highway to Hell,” “Back in Black” e “Thunderstruck”, para contagiar fãs e celebrar a noite. Os ingressos variam de 20 a 45 reais e podem ser comprados antecipadamente no site. O bar fica na rua 15 de Novembro, 1.180.

Sexta-feira (4)

Espetáculo ‘Das coisas não ditas’ “Das coisas não ditas” é o espetáculo de Irineu Junior, que narra, usando o corpo, suas vivências e aprendizados. A apresentação acontece no Sesc Cultura, hoje (4), às 19h. A entrada é gratuita e de classificação livre. Com o questionamento “Como dizer sem falar? Como devolver a si mesmo, sem deixar que nada fique pelo caminho, se tudo é caminho?”, Irineu busca com o corpo traduzir as experiências construídas com as danças urbanas, contemporânea e o teatro.

O evento é mediado pela Mostra Sesc, cujo objetivo é democratizar o acesso e fomentar ações culturais em dança, com uma programação completa de espetáculos produzidos por artistas regionais. O Sesc Cultura está localizado na avenida Afonso Pena, 2.270, Centro.

Shopping Campo Grande

Com programação recreativa e brincadeiras, o Quintal Sesc que acontece toda sexta, no shopping Campo Grande, a partir das 17h. Em seguida, com a equipe da Brinquemania, tem oficina de desenhos para as crianças. Tudo isso com show musical do Maninho Gomes. O evento acontece todas as sextas-feiras, no estacionamento em frente à Riachuelo, no 1º piso, e tem entrada gratuita.

Shopping Norte Sul Plaza

Todos os dias, em frente à Renner, acontece a ExpoNorte. Em uma feira criativa, Coletivos de Artesãos Artems expõe produtos manufaturados com economia criativa.

Blues Bar

Hoje, com uma programação especial, o Blues Bar apresenta O Bloco do Eu Sozinho. Evento itinerante que rodeia o país, apresentando shows que homenageiam o rock nacional.

Os tributos são realizados pela banda BES e os anunciados para o palco do Blues são Legião Urbana, Charlie Brown Jr., Engenheiros do Hawaii, Skank, Paralamas, Los Hermanos e O Rappa. O show será a partir das 22h, nesta sexta-feira. Os ingressos variam de 30 a 60 reais e podem ser comprados antecipadamente no site. O bar fica na rua 15 de Novembro, 1.180.

Valley CG

Está procurando um show sertanejo hoje (21)? Então vá para a Valley CG, a partir das 22h, com J LK, Jhonny e Evandro Campos, e a dupla Léo Andrade & Rafael. Reservas são feitas pelo telefone: (67) 99150-8194. A Valley CG está localizada na Av. Afonso Pena, 4.176