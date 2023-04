O poder da música regional: Como Os Filhos de Campo Grande tornaram-se ícones do sertanejo

Desde sua criação em 1997, o grupo “Os Filhos de Campo Grande” tem se consolidado como uma das maiores referências no cenário sertanejo de Mato Grosso do Sul. Composto por Hemerson, Jorjão e Rafael, o trio se conheceu durante a faculdade, em rodas de tereré e festas universitárias, onde inicialmente tocavam em eventos pequenos, como barracas universitárias, até se apresentarem na Expogrande.

Os fundadores da banda, Rafael e Jorjão, são os principais compositores do grupo e suas influências musicais variam entre rock e sertanejo, como João Carreiro & Capataz, Victor & Leo, Sandro & Sandoval e o guitarrista David Gilmour do Pink Floyd. Jorjão também se inspira em Lorenso & Lorival, Vieira & Vieirinha, Filhos de Goiás e o Trio Parada Dura.

Com uma carreira de 25 anos, o trio possui um público fiel, que se renova constantemente, e uma audiência em projeção nacional, com ouvintes em Goiás, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Os músicos são independentes e acompanham todos os processos criativos do grupo com produtores musicais em São Paulo.

Novidades e Apresentações

Embora não haja previsão de data para o lançamento de seu DVD, o conjunto planeja novidades para este ano e novas apresentações para 2023;

No dia 30 de Abril, as 17h, O grupo irá se apresentar no Festival Roda de Viola no Quebra Torto Terraço, localizado na rua 13 de Junho, 641 – Centro.

29/04 (Sábado): Indez, fica na rua Antônio Maria Coelho, 3294

Dia 17 de Junho na cidade de Bandeirantes – MS. Horários e locais ainda serão divulgados.

Acesse o site oficial da banda: https://www.osfilhosdecampogrande.com.br/

Confira também as suas redes sociais pelo Instagram; @osfilhosdecampogrande e também pelo Facebook: https://www.facebook.com/osfilhosdecg/?locale=pt_BR.

