O maior carnaval fora de época de MS a partir de hoje em Aquidauana

Tida como a maior festa de carnaval fora de época do Estado e uma das mais conhecidas do Brasil, a Pantaneta está de volta hoje (21) e amanhã (22) em Aquidauana, depois de anos sem ser realizada, para a alegria dos foliões de todo MS. A edição traz shows de Araketu e Parangolé, nomes já conhecidos do carnaval e de festejos similares país afora. A expectativa é de que o carnaval fora de época atraia cerca de 30 mil pessoas em dois dias de evento.

Uma das organizadoras do evento, Gabriela Ramos afirma que a Pantaneta vem para encerrar um ciclo. “Nossas expectativas são as melhores possíveis. Saímos de um momento de pandemia muito triste. Essa edição da Pantaneta vem para encerrar esse ciclo, que foi a pandemia, com uma festa cheia de alegria, uma festa popular de rua, a maior festa do tipo no nosso Estado, iremos receber pessoas de todo o MS e até de fora! Os hotéis estão lotados, o comércio aquecido, toda a população está animada e se preparando para essa festa incrível!”

Para o titular da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Aquidauana), Youssef Saliba, a festa traz muitos benefícios. “A Pantaneta consolida o município como um destino do turismo de eventos, aliado ao turismo gastronômico, ao ecoturismo e ao turismo esportivo”, enumera.

Com relação à relevância econômica do evento, o prognóstico também é positivo. “Com certeza a Pantaneta tem um impacto positivo na economia do município: hoteis lotados, bares e restaurantes preparados, ambulantes satisfeitos. Isso nos incentiva a fomentar cada vez mais atividades sustentáveis em nosso município”, declara o secretário.

Veteranos

Gabriela não é apenas organizadora do evento. Ela é, também, foliona desde o primeiro, em 1997, e afirma já ter ido a todas as outras edições. “Fui desde a primeira, que foi em 1997, e foi do mesmo modelo que vai ser desse ano. A entrada era franca e lembro que lotou a cidade de turistas. Eu tinha apenas 11 anos e fui com amigos e minha mãe. Ficávamos durante a noite na avenida e durante o dia, todos iam para a panificadora Viana, fechavam as ruas do centro da cidade para os foliões. Fazíamos blocos com os amigos, era muito bom e, este ano, depois de 25 anos, é a mesma ansiedade para a chegada da festa. E como fazíamos antes vamos montar nosso bloco (Os Piriritas) também para curtir a festa que, com certeza, vai ser um espetáculo.”

Gabriela conta que o evento sempre movimentou a cidade. “Na avenida, era mesmo igual ao carnaval da Bahia. E para a gente que é aqui de Aquidauana, que é uma cidade pequena, é uma coisa muito diferente: os trios elétricos pela cidade, os abadás, que sempre tinha dois ou três de cor diferente, e a gente já fazia aquela turma, se organizava para fazer blocos com nomes diferentes”, explica a organizadora.

Mas a moça tem sua edição preferida: “A Pantaneta que mais me marcou foi a de 2019, porque fazia muitos anos que não tinha mais, que já tinha acabado esse projeto, e naquele ano voltou. Me marcou muito, porque era algo muito bom, a gente gostava muito, a gente ficava todos os anos esperando a data, e ela ficou muitos anos sem acontecer. Então, em 2019, quando voltou, foi muito emocionante, ainda mais com show do Léo Santana, que foi incrível”.

Para o barman Richard de Souza Vieira, a primeira ida ao evento foi apenas para curtir com a família, quando ainda era menor de idade, e a segunda, em 2019, com amigos para aproveitar. As lembranças que tem do evento são de alegria. “Um multidão de pessoas sendo feliz, esquecendo dos problemas do cotidiano, aproveitando ao máximo, se divertindo e, claro, com as grandes atrações.”

Assim como Gabriela, Richard tem grandes expectativas. “O evento sempre foi muito bem organizado e estruturado para receber gente do Estado inteiro, e esse ano não será diferente, o evento nunca deixa a desejar, desde a segurança até a logística. Após a pandemia todos sentiram falta do evento, e tenho certeza de que os organizadores estão dando seu melhor para o público. Este ano será um grande evento.”

A fisioterapeuta Iasmyn Alves, que mora em Anastácio, ao lado de Aquidauana, também tem boas recordações da edição anterior. “A lembrança da edição foi de três dias em clima de carnaval fora de época, cidade cheia, muito som, galera animada desde as 5h da tarde na avenida e só voltava para casa para descansar, repor as energias, e voltar para a atração principal”, relembra.

Ela vê a festa como algo importante para o município. “O evento atrai vários turistas para a cidade, ainda mais agora, com a Estrada Parque Piraputanga, com belas paisagens da nossa cidade que, apesar de pequena, tem muito a se conhecer. Os bares, restaurantes e até hotéis vão estar bem movimentados este fim de semana”, pontua.

A festa

A primeira edição da Pantaneta foi realizada em 1997 e, com o passar dos anos, o evento se consagrou como a maior micareta de MS.

Em 2022

A Pantaneta tem entrada gratuita para todos os públicos, mas oferece, também, camarote open bar e bangalô. O camarote open bar dá direito a DJ, banda after trio e banheiro exclusivo po R$ 315. Já o bangalô tem espaço para 20 pessoas e 10 caixas com 120 unidades de latas a cada noite, além de banheiro no setor, ao preço de R$ 5.250.

SERVIÇO: Os ingressos para camarote open bar e bangalô podem ser adquiridos pelo link: https://www.ingressonacional.com.br/ evento/21214/pantaneta-2022

