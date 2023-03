“O Grande Conflito” chega gratuitamente a milhões de leitores

O Grande Conflito é um clássico da literatura cristã e já foi traduzido para mais de 80 idiomas

Uma das obras mais importantes do cenário cristão agora chega gratuitamente a milhões de pessoas em todo o mundo. O Grande Conflito foi escolhido para a campanha de 2023 e 2024 do Impacto Esperança, projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia que propõe a distribuição de livros para incentivar a leitura.

A obra

O Grande Conflito é de autoria da escritora norte-americana Ellen White. A obra, de teor histórico e profético, traz em detalhes a influência das forças espirituais nos episódios mais decisivos da história humana, e como essa saga irá terminar. Ao longo das páginas, o texto responde a questões existenciais como “qual a origem do mal?”, “este mundo, como ele é, irá durar para sempre?”, “existe esperança de um futuro melhor para a humanidade?”

A versão que chegará gratuitamente às pessoas neste ano e em 2024 será distribuída em mais de 80 idiomas. Somente aqui na América do Sul, mais de 32 milhões de cópias foram impressas, em português e espanhol. Em Mato Grosso do Sul, serão mais de 600 mil exemplares espalhados em 2023 e em 2024.

Segundo o teólogo Rafael Rossi, que coordena a distribuição na América do Sul, a importância e relevância da obra se reforçam no fato de ela estar perfeitamente alinhada com a Bíblia Sagrada. “Este livro não é, de forma alguma, um substituto da Bíblia; na verdade, explica a história bíblica. Ajuda a compreender aquilo que já aconteceu e nos dá a certeza de que aquilo que ainda falta acontecer vai ocorrer”, afirma.

Autora

Ellen White nasceu no século XIX e é uma das pioneiras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Considerada pela denominação uma profetiza inspirada por Deus, ela escreveu mais de 100 mil páginas ao longo da sua vida, sobre educação, saúde, administração, teologia, vida cristã, entre outros assuntos.

White detém a marca de autora mais traduzida da história da literatura, e suas obras influenciam milhões de pessoas, cristãs e não cristãs, em todo o mundo, até hoje.

Projeto

O Impacto Esperança foi criado em 2007 com a proposta de distribuir gratuita e massivamente livros com mensagens de fé, conforto e otimismo, além de fomentar o hábito da leitura.

Apesar de a entrega ocorrer ao longo de todo o ano, há um dia específico em que os adventistas se mobilizam para uma distribuição massiva em ruas e estabelecimentos. Em 2023, esta movimentação ocorrerá no sábado, dia 01 de abril.

Além da versão impressa, o livro está disponível para download no site adv.st/impactoesperanca. Também há uma versão para crianças, com linguagem adaptada e ilustrações. Ali no site também é possível baixar materiais de apoio e promocionais da campanha.

