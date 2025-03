Núcleo Sinfônico da UFMS abre audições para Banda e Orquestra Experimental Comunitária

Serão 25 vagas e as inscrições devem ser realizadas até a próxima semana

Sabe tocar algum instrumento? O Núcleo Sinfônico da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abriu as inscrições para audições para ingresso na Banda e Orquestra Experimental. Para o primeiro semestre de 2025 serão oferecidas 25 vagas nos conjuntos, contemplando instrumentos como violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo de arco, clarineta, saxofone tenor, oboé, fagote, trompa, tuba e percussão. Os interessados devem se inscrever até 7 de março.

As atividades da Banda estão previstas para as segundas-feiras, das 20h50 às 22h30. Já os ensaios da Orquestra serão nas terças-feiras, das 19h às 20h30, ambas no Auditório Prof. Luis Felipe de Oliveira, localizado no setor 3 da Cidade Universitária.

Para participar é necessário ter no mínimo 12 anos completos até a data da inscrição, realizar leitura básica de partituras, possuir instrumento próprio e disponibilidade para comparecer nos dias e horários das atividades. Também é necessário encaminhar um vídeo executando a partitura do instrumento de interesse.

As vagas remanescentes continuarão sendo divulgadas ao longo do ano, possibilitando novas oportunidades para interessados. As atividades são gratuitas e estão previstas para começar em março, com foco na música brasileira.

Conforme o professor da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação e coordenador do Núcleo Sinfônico, Jorge Geraldo, a banda e a orquestra são ações pertencentes ao próprio Núcleo.

“[As atividades] contribuem para a democratização do acesso à prática musical e para o fortalecimento do vínculo entre a Universidade e a sociedade. Essas iniciativas permitem que músicos de diferentes níveis tenham uma experiência enriquecedora ao praticar e se apresentar em conjunto. Além do desenvolvimento técnico-musical dos integrantes, a ação promove apresentações gratuitas para a comunidade, ampliando a oferta de atividades culturais e incentivando a apreciação musical”.

Um dos participantes da ação é Kauã Faria, estudante do Curso de Música da UFMS. “Acredito que a experiência que tive dentro da Banda Experimental como músico e futuro educador foram de grande valia. Os ensaios me mostraram uma nova abordagem pedagógica que poderia ter em um grupo grande de músicos, desde o estudo coletivo ao individual das obras”, explica.

Segundo o coordenador, a receptividade às ações do Núcleo Sinfônico foram aumentando ao longo dos anos, além da presença do público. “A procura pela participação nos grupos experimentais tem sido muito satisfatória. Além disso, a presença do público nos concertos e apresentações didáticas tem crescido cada vez mais, demonstrando a grande demanda por essas atividades. Em 2023 e 2024, os concertos da Banda e da Orquestra Experimental Comunitária reuniram quase 1.000 expectadores no auditório Prof. Luís Felipe de Oliveira, no Curso de Música”.

Com o repertório focado em música brasileira, tanto participantes quanto público poderão ter um contato com a música de concerto nacional e gêneros populares. “A banda trabalhará peças que abrangem ritmos tradicionais brasileiros, como frevo, samba, maracatu, coco e guarânia, entre outros, enquanto a orquestra desenvolverá atividades com o repertório do SINOS (Sistema Nacional de Orquestras Sociais), que tem como um de seus objetivos auxiliar no desenvolvimento de orquestras no país”, explica Geraldo.

Vagas e inscrições

As inscrições para audições foram prorrogadas até o dia 7 de março. Conforme o núcleo, cerca de 70 participantes são atendidos nos grupos experimentais, incluindo estudantes do curso de Música, músicos amadores e profissionais da comunidade. “Nossa expectativa é que esse número se mantenha neste semestre. Pretendemos ampliar o número de vagas no futuro, mas, para isso, é necessário adequar os espaços físicos e ampliar a disponibilidade de materiais e monitores”, enfatiza o professor e coordenador.

Os selecionados serão comunicados por e-mail e demais orientações sobre as atividades. No caso de menores de idade, a ciência da participação e a autorização para uso de imagem nas redes sociais do projeto devem ser fornecidas pelos responsáveis.

Aprendizado

Para Geraldo, o trabalho coletivo no Conjunto é uma oportunidade de conhecer e aprimorar técnicas e práticas. “A prática de conjunto é muito interessante para todos os participantes, porque proporciona um desenvolvimento técnico no instrumento. Auxilia no conhecimento do repertório, a função do seu instrumento dentro desse conjunto. É um aprendizado coletivo, é muito importante para iniciantes e até para músicos que tocam seus instrumentos, porque eles conhecem novos repertórios e aprimoram através da prática”, enfatiza.

“Além disso, os participantes têm a oportunidade de estar em concertos nas comunidades de Campo Grande, no auditório da universidade e até no Glauce Rocha. Eles conseguem também ter contato com outros músicos profissionais, professores, palestrantes, workshops”, finaliza.

O Núcleo

Em 2012 foi iniciado o projeto de extensão Banda Sinfônica da UFMS com o intuito de complementar as atividades acadêmicas dos alunos do Curso de Música da UFMS e oferecer formação continuada aos instrumentistas de sopro e percussão da comunidade local. A banda propiciou um ambiente para o desenvolvimento técnico e artístico dos extensionistas através da realização de ensaios didáticos, concertos, aulas de música de câmara e masterclasses com professores convidados. Nas últimas temporadas de atividades presenciais a banda recebeu como solistas os professores Batista Jr. (Clarineta-UFRJ), Tonico Cardoso (TrompeteUFG), Kleber Tertuliano (Percussão-Musikhoshcchule Münster) e em conjunto com o Movimento Coral da UFMS produziu o Réquiem de Gabriel Faurè (2015), e a Divina Comédia de Robert W. Smith (2018).

O projeto coordenado pelo professor Jorge Geraldo foi reestruturado em 2021, passando a ser intitulado Núcleo Sinfônico UFMS. Essa ampliação tem como intuito diversificar as atividades desenvolvidas, contemplando ações de difusão musical, oferecimento de cursos na área da Música, realização de concertos, produção de vídeos musicais e manutenção de grupos sinfônicos, entre eles, a Banda Sinfônica da UFMS.

O Núcleo também tem parceria com o projeto Madrigal MS, coro que trabalha com repertório de concerto, e ambos já fizeram diversas apresentações em Campo Grande e diversas outras cidades de Mato Grosso do Sul.

Serviço: As inscrições poderão ser feitas por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE8rKYc5_228EvxLIynOmcD7DREZlrOtPFWx1YyMA62C4IAw/viewform até o dia 7 de março. Para dúvidas contate pelo e-mail [email protected]

Por Carolina Rampi

