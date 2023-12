‘Nossa Escola Canta’ promove show de conhecimento e apresentações com Espíndola

O projeto “Nossa Escola Canta” está oportunizando uma experiência única aos estudantes da Reme (Rede Municipal de Ensino). Um encontro com o músico, compositor e cantor Geraldo Espíndola. Por meio da proposta são realizadas apresentações e oficinas nas unidades escolares da Capital. O objetivo é oportunizar que crianças tenham contato com a cultura local e conheçam – por meio de um show ao vivo – o trabalho musical de um dos maiores compositores sul-mato-grossenses. Com o propósito de propagar a cultura do Estado e acessibilizar o contato à arte, o projeto é financiado pelo FMIC (Fundo Municipal de Investimentos Culturais), da Prefeitura de Campo Grande, com apoio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e da Secretaria Municipal de Educação. A realização é da Quiquiho Produções.

Foram programadas apresentações em sete escolas municipais da Capital, que estão sendo realizadas desde quarta-feira (30). Entre as escolas selecionadas, quatro apresentações ainda serão realizadas, mas Geraldo já compartilha com entusiasmo o retorno que a proposta tem recebido. “O projeto está sendo maravilhoso, além de muita música, levamos também oficinas de reciclagem e uma cartilha contando sobre a trajetória de minha música”, exclama o artista.

Com a proposta de descentralizar a arte sul-mato-grossense, o projeto presenteia os alunos, com 20 dias de antecedência, com uma cartilha, em que é narrada a história da música de Geraldo e os entrelaçamentos que ela possui com o Mato Grosso do Sul, fazendo com que a cartilha ultrapasse o propósito de ser um impresso de divulgação e torne-se um documento. A partir disso, junto de seus professores, as crianças estudam o conteúdo e produzem apresentações sobre a história da música, além de shows, reinterpretando as músicas do cantor.

“Os professores vão incrementando o lado artístico das crianças, e eu acho que é que isso que desperta a curiosidade neles, a inspiração da arte, achar um meio para se expressar. Fora isso, como as crianças possuem tempo para estudar, eles produzem apresentações de trabalhos artísticos também, como murais e jograis a partir das letras de minha música e são trabalhos muito bacanas. É um estímulo à criatividade”, destaca Geraldo.

Para a execução do projeto, foram selecionadas sete escolas e os critérios utilizados vão desde a quantidade de alunos até regiões diversificadas. Conforme comentou a diretora- -adjunta da escola Eulália Neto Lessa, Lucimar Fonseca Weiler, o projeto é fundamental, pois estimula o conhecimento e fortalece o interesse pela cultura do Estado, além de evidenciar os benefícios da arte pedagógica.

“A mídia não costuma dar informações sobre artistas regionais e trazer um artista como Geraldo Espíndola para que os alunos o conheçam é muito precioso. Eles receberam cartilhas sobre a vida do Geraldo Espíndola e estudaram durante semanas sobre o cantor. Os alunos do 6º ao 9º ano produziram cartazes e prepararam homenagens a ele”, pontua a diretora, à reportagem do jornal.

“Nossa Escola Canta” é um projeto elaborado pela Dalila Saldanha, da Quiquiho Produções, que ressalta que a importância do projeto vai além de fomentar a cultura de MS, também é um meio de transformação social.

“Ele vai além do show, é para ter o conhecimento da moderna música brasileira de Mato Grosso do Sul, que não toca em rádios. Então, por meio da cartilha, eles realizam um estudo sobre essas influências e produzem trabalhos a partir delas. E a arte é um mecanismo de elevado potencial socializante e inclusivo, por isso é necessária”, pontua Dalila.

O legado musical

Cantor e instrumentista, Geraldo é uma referência significativa no cenário artístico brasileiro. Suas composições são sucessos Brasil afora, “Vida Cigana” é um desses exemplos, que conquistou brasileiros de todas as regiões do país e virou um clássico atemporal com o grupo Raça Negra. Não obstante, além disso, o cantor é o idealizador deste projeto significativo, na Capital.

“Não adianta você ficar fazendo show no centro se as crianças não conseguem chegar lá. Então, nós temos que ir até onde eles estão e está sendo um projeto feito com muita alegria”, afirma Geraldo.

Geraldo Espíndola é cantor há 55 anos e atualmente é um dos nomes mais importantes da música moderna sul-mato- -grossense. Por meio de suas composições, Geraldo traduz influências e realidades de quem vive em Mato Grosso do Sul, em especial, suas letras mergulham em universo particular e existencial de um Estado, que em meados de 70 para 80, acabava de ser criado, gerando uma necessidade intrínseca pela identificação de quem era o cidadão sul-mato-grossense.

Suas músicas exploram temas como o meio ambiente, influências indígenas, o sujeito fronteiriço, além de explorar o idioma guarani e ritmos ternários, como a polca e a guarânia, características singulares, que definem o estilo musical de MS. Compõe sua discografia nove discos gravados e várias canções interpretadas por artistas de renome nacional, como Zeca Baleiro, Lecy Brandão, César Menotti & Fabiano, entre outros. Seu talento é destaque em âmbito nacional e internacional, tendo realizado shows em parceria com Elza Soares, músicas que compõem trilhas sonoras de filme de sucesso, como “Bruna Surfistinha” e apresentações internacionais, com shows realizados na Alemanha, Espanha e França. Uma de suas músicas que é referência e integra o repertório apresentado nas escolas é “Cunhatai Porã”, que significa “Moça Bonita”, em tupi-guarani.

