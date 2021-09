Neymar toma vinho que vale uma fortuna e choca a web. Saiba quanto custa!

Neymar Jr. movimentou as redes sociais ao degustar um vinho para lá de luxuoso. Na França, onde mora atualmente, o jogador do PSG compartilhou o rótulo da bebida enquanto aproveitava a noite e chocou os fãs com o valor.

De origem espanhola e com uma qualidade elevada, o vinho custa uma verdadeira fortuna. De acordo com sites internacionais, cada garrafa é vendida por cerca de R$10, mil.

“Uma mixaria pra ele”, brincou um fã ao ver o valor. “Queria era ter esse valor na minha conta”, disparou outro. “Dá pra pagar todas as minhas dívidas”, lamentou outro.

DIVIDINDO A TAÇA COM QUEM?

Ao que tudo indicam o coração de Neymar está preenchido atualmente. Mesmo sem assumir o romance publicamente, Neymar e a influencer Bruna Biancardi parecem estar vivendo um affair, que pode ter dado “um passo adiante”.

Isso porque o jogador já levou a morena para eventos com amigos e até a apresentou à sua família e ao filho, Davi Lucca. Além disso, a modelo é vista frequentemente fazendo passeios em Paris, na França, onde o jogador mora.

No entanto, a vida amorosa de Neymar ganhou as manchetes novamente depois que MC Mirella contou que já viveu um affair com Neymar.

Vamos à lista das famosas que já tiveram “casinho de leve” com o jogador.