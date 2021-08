Nego do Borel chora após divulgação de laudo: ‘A verdade está vindo’

Os policiais analisaram todas as contas bancárias e imposto de renda do cantor como pessoa física e jurídica, além de 3 aparelhos celulares, um iPhone 11 Pro, um 8 plus e um XR, um video game PlayStation 4, da Sony, e computadores.

O laudo em relação ao dinheiro apreendido na casa de Nego é assinado pelo perito criminal contador Marco Aurélio Caprino e diz que o dinheiro é lícito: “Diante das informações acima, a perícia criminal entende que há evidências de que o valor de R$ 424.920,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte reais) em espécie (dinheiro) apreendido e, depositado em conta judicial no Banco do Brasil, teria origem lícita”.

No entanto, essa não é uma decisão final, já que o processo ainda tramita na Justiça. Nego do Borel também abriu outro processo acusando Duda Reis de injúria, calúnia e difamação.