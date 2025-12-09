Natal Underground agita a Capital com arte, música e cultura independente

Feira é marcada pela variedade de expositores e pelos produtos únicos e trabalhos autorais

O Natal Underground mais esperado de Campo Grande está chegando. A 7ª edição da Feira Underground acontece no dia 14 de dezembro, a partir das 16h, na Praça Cuiabá, prometendo encerrar o ano com muita arte autoral, música, cultura alternativa e independente. O evento se consolidou como um dos principais encontros da cena local, reunindo artistas, expositores e público apaixonado pelo universo criativo e independente.

O line-up desta edição traz apresentações musicais que prometem agitar a tarde e a noite do público. Entre os nomes confirmados estão Teatro Carneviva, Bêbados Habilidosos, Pata de Cachorro, Peixes Entrópicos e I’m Pistol, garantindo uma diversidade sonora que percorre diferentes estilos e energias. Cada apresentação reforça a proposta do evento de valorizar a produção cultural independente e autoral.

Além da música, a Feira Underground é marcada pela variedade de expositores que ocupam o espaço com produtos únicos e trabalhos autorais. Estarão presentes Mystical Acessórios, Casa Prana Espaço Colaborativo, Menu Capivarisco com suas especialidades gastronômicas, e outros criadores oferecendo moda, arte, zines e muito mais. É um verdadeiro espaço de encontro para quem busca autenticidade e originalidade.

O evento também é uma oportunidade para artistas e empreendedores apresentarem seu trabalho para o público. Para quem deseja montar uma banca, o formulário de inscrição está disponível no Instagram oficial da Feira Underground, permitindo que criadores de qualquer área participem do rolê e compartilhem suas produções com a comunidade.

A proposta da 7ª edição é fortalecer o último encontro cultural do ano, reunindo a cena independente e autoral em um ambiente democrático, colaborativo e divertido. Os organizadores reforçam que é o momento ideal para celebrar o encerramento de 2025, promovendo arte, cultura e conexão entre artistas e público.

Serviço

A 7ª Feira Underground Especial Valeu Natalina acontece no dia 14 de dezembro, a partir das 16h, na Praça Cuiabá. A entrada é gratuita e o público pode conferir shows, expositores e comidas artesanais. Para exposições e bancas, mais informações estão disponíveis no Instagram oficial do evento.

Por Amanda Ferreira

