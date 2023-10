Nasce filha de Bruna Biancardi e Neymar; saiba detalhes

Nasceu! De acordo com informações exclusivas do Leo Dias, Mavie, a filha de Neymar e Bruna Biancardi veio ao mundo nesta sexta-feira (06) em uma maternidade em São Paulo.

A modelo havia dado entrada na maternidade, localizada em um bairro nobre de São Paulo, na noite de quinta-feira (05), após a bolsa romper. As expectativas eram de que a bebê viesse ao mundo na madrugada de quinta para sexta ou na manhã desta sexta.

A bebê nasceu sem a presença do pai, que está na Arábia Saudita, onde joga para o time Al-Hilal. Ainda segundo o Leo Dias, Neymar deve chegar no Brasil ainda nesta sexta. Bruna deu entrada no hospital às pressas e sem o jogador. O voo da Arábia para o Brasil demora cerca de 22 horas.

Com informações do SCC10.

