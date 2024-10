Não vem mais! Show de Alcione em Campo Grande é cancelado e nova atração será divulgada em breve

Não vai ser dessa vez! O show da cantora Alcione, que aconteceria em novembro, não vai mais acontecer. A informação foi confirmada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul ao Jornal O Estado.

Conforme a fundação, o cancelamento ocorreu devido à falta de documentação necessária para a formalização da contratação.

Apesar do contratempo, uma nova atração será anunciada em breve com a data do show, que será o encerramento da programação de shows do projeto ‘MS Ao Vivo’ 2024.

O último show realizado pelo ‘MS Ao Vivo’ aconteceu no fim de semana. A banda que se apresentou foi Jota Quest, que lotou a área de shows do Parque das Nações Indígenas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram