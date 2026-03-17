‘Não Me Lembro’: com nomes nacionais, longa metragem traz mergulho na identidade com produção e filmagem em MS

“Téo, um arquiteto em ascensão, perde a memória dos últimos anos após um acidente de carro e não se lembra que é gay. De volta à casa dos pais, ele se vê diante de um passado que não reconhece, incluindo seu casamento com Sam. Enquanto tenta reconstruir sua vida, Téo precisa lidar com as expectativas da família e um pai homofobico, os desafios do trabalho e a confusão de seus sentimentos por Sam e Roberta, sua melhor amiga que nutre uma paixão secreta por ele”. Esse é o tema do filme ‘Não Me Lembro’, de direção e roteiro de Fábio Flecha e produção executiva de Tania Sozza, que está sendo filmado em Mato Grosso do Sul pela Render Brasil Produções.

Em meio a essa teia de relações e interesses, Téo precisa reconstruir sua identidade e descobrir em quem pode confiar. Para isso, ele conta com a ajuda da Dra. Bomani (Shirley Cruz), sua neuropsiquiatra e de Estela (Nany People), sua sócia e cúmplice no plano de dar uma lição nas pessoas que estão se aproveitando de sua amnésia, e de Débora Angelina (Claudia Ohana), cliente de Téo que, com problemas financeiros, aceita atuar no plano de Téo de armar “terapias” para sua família, revelando segredos e sentimentos que estavam escondidos.

Ao longo da trama, Téo questiona sua identidade, sexualidade e relacionamentos, enquanto tenta se reconectar com seu passado e lidar com as expectativas daqueles ao seu redor. “Não me lembro” é uma história sobre amizade, amor, família e autoconhecimento, que convida o público a refletir sobre a importância da diversidade e da aceitação.

O elenco vem em peso para a produção: Espedito Di Montebranco, Priscila Godoy, Bruno Moser, Leandro Marques, Claudia Ohana, Maria Clara Gueiros, Nany People, Jarbas Homem de Mello e Shirley Cruz.

Para o jornal O Estado, a produtora Tania Sozza relembra que o projeto nasceu em 2014, a partir de um argumento do ator Bruno Moser.

“Em uma conversa na produtora com o diretor Fábio Flecha, surgiu a ideia central: um protagonista que perde a memória após um acidente e esquece sua orientação sexual. O Flecha transformou esse argumento em um curta-metragem que circulou muito bem em festivais internacionais. Com o tempo, percebemos que a história tinha fôlego para mais; o roteiro foi amadurecendo através de vários tratamentos até se transformar no longa-metragem que estamos filmando agora”.

Temática

Mesmo que a principio o longa traga toques de comédia, os temas abordados são de extremo peso, principalmente para a comunidade queer; as relações complexas humanas, a homofobia ocorrida no meio familiar, pressões no trabalho, manipulações, desinformações e busca pela própria identidade.

“Na Render Brasil, sempre buscamos histórias que provoquem reflexão. Em ‘Não Me Lembro’, a comédia funciona como uma porta de entrada para uma crítica social profunda. Abordamos o preconceito familiar e a pseudociência da ‘cura gay’ com muita responsabilidade. O nosso diferencial no humor é o foco: as situações cômicas ou ridículas recaem justamente sobre os personagens preconceituosos e seus comportamentos absurdos, e não sobre a orientação sexual do protagonista. O riso, neste caso, serve para expor o anacronismo e o ridículo do preconceito, humanizando as relações e as descobertas de quem busca sua verdadeira identidade”, explicou a produtora.

‘Não Me Lembro’ é um roteiro original e cativante, com potencial para se tornar uma obra audiovisual de sucesso. A trama, com humor e emoção, convida o público a se questionar sobre seus próprios preconceitos e a celebrar a diversidade humana, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária.

Produção Pantaneira

O filme é filmado em Mato Grosso do Sul, com uma produção majoritariamente sul-mato-grossense. Já a escolha de elenco foi criteriosa, com estudos profundos sobre cada personagem, para identificar artistas que pudessem dar a alma para a obra.

“Fizemos [Tania e Fábio] uma seleção de nomes que admiramos, como Nany People, Claudia Ohana, Maria Clara Gueiros, Jarbas Homem de Mello e Shirley Cruz. Ao apresentarmos o projeto, a recepção foi imediata; todos se encantaram com o roteiro e com a nossa forma de produzir. O que nos orgulha é que essa troca entre grandes ícones nacionais e nossos talentos regionais — como Bruno Moser, Espedito di Montebranco, Leandro Marques e Priscila Godoy — cria uma potência artística que certamente projetará o filme com muita força no cenário do cinema brasileiro”, revela a produtora.

Além do entretenimento, o filme também propõe reflexões sobre diversidade, identidade e aceitação. Tania acredita que a principal mensagem é sobre a tolerância e o poder da empatia.

“Queremos mostrar que o preconceito é, literalmente, um ‘pré-conceito’: uma ideia rasa que só existe enquanto não nos permitimos conhecer o outro de verdade. Quando o conhecimento real acontece, o preconceito perde o sentido. Além disso, o filme faz um alerta importante sobre o egoísmo de quem tenta decidir a vida alheia. No fim, ‘Não Me Lembro’ é um convite para que as pessoas respeitem a autonomia e a identidade de cada indivíduo, entendendo que ninguém tem o direito de silenciar a essência de outra pessoa”, finaliza.

Produtores:

Tania Sozza e Fábio Flecha, Produtores Criativos, sócios fundadores da Render Brasil, há mais de 19 anos atuam no audiovisual, foram responsáveis por mais de 17 produções dentre elas o longa “LENDAS PANTANEIRAS” (CineBrasil TV), o documentário “CANTA DORES DO PANTANAL” (Lei Rouanet/Energisa), a série Documental de 13 episódios “MITOS VIVOS” com Gabriel Sater (TVs Publicas/FSA 2018) venceu Hollywood Best Indie Film Awards, disponível na Prime e o longa “DO SUL, A VINGANÇA” venceu o Los Angeles Film Awards (LAFA) e o Hollywood Best Indie Film Awards, e foi finalista do Cannes World Film Festival, (estreou nos cinemas em maio/2025), disponivel Apple TV+ e Amazon Prime Video.

Depois de finalizado, o longa deve circular por festivais de cinema no Brasil e no exterior antes da estreia comercial. A previsão inicial é que “Não me Lembro” chegue às salas de cinema em 2027.

Por Carolina Rampi