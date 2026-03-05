Mystical Wedding leva rock autoral ao Buteco do Miau

Encontro entre Wedding Vows e Mystical Perversion promete celebração do rock autoral e troca artística

Neste sábado (7) a partir das 21h, o Buteco do Miau recebe o evento “Mystical Wedding”, encontro que une duas das bandas mais ativas da cena independente campo-grandense. A entrada custa R$ 20 (inteiramente revertida às bandas), com opção de ingressos antecipados por R$ 10 via PIX (casamentopodre@gmail.com) – o comprovante deve ser enviado ao WhatsApp (67) 99160-7869 ou ao Instagram @casamentopodre.

Idealizada pelo Wedding Vows, a noite nasce do desejo de dividir o palco com a Mystical Perversion e, simultaneamente, criar um espaço de fortalecimento do rock autoral local.

Para o Wedding Vows, projeto emo punk que transita entre atmosferas densas, cruas e emocionais, organizar um evento próprio significa construir as próprias oportunidades, algo fundamental para artistas independentes. “Quando se faz música de forma independente, organizar algo assim é muito significativo para a exposição do projeto”, afirma o vocalista Andrey Matos.

A banda apresentará músicas inéditas, além de releituras de nomes como Rage Against the Machine e Deftones, e promete brindes exclusivos para o público. É formada por Andrey Matos (vocal), Gui Jbara (bateria), Julio Armando (guitarra), Vinicius Lewandoski (guitarra) e Higor Fujimoto (baixo).

Já a Mystical Perversion, nascida da vontade de ampliar a presença feminina no underground, também celebra o encontro. “Saber que as pessoas saem de casa para nos ouvir tocar só nos dá mais vontade de continuar”, diz Monalisa, vocalista e guitarrista. A banda levará novidades na setlist, músicas autorais e a energia intensa que já virou sua marca.

“Mais do que um show, é um momento de troca e afirmação. A ideia é que cada pessoa sinta essa vibração e faça parte disso com a gente”, reforça Monalisa.

Também integram a banda os músicos Larissa (guitarra), Myllena (baixo) e Jbara (bateria)

Por que apoiar o rock autoral importa

Apoiar o rock autoral é fundamental para garantir que a produção artística local siga viva e em crescimento. Cada ingresso comprado, cada presença e cada compartilhamento ajuda a impulsionar bandas que trabalham com recursos próprios e muita dedicação.

Da mesma forma, espaços como o Buteco do Miau – histórico apoiador do som independente – são essenciais para que artistas tenham palco, visibilidade e continuidade. Sem lugares que acolhem o autoral, não existe cena.

Serviço: O Mystic Wedding será realizado neste sábado (7), a partir das 21h, no Buteco do Miau. A entrada custa R$ 20, com ingresso antecipado por R$ 10 via pix.