Mundo jurássico chega a shopping da capital com o inédito T-Rex Tour

Campo Grande acaba de ganhar uma nova atração que promete levar crianças e adultos a uma viagem no tempo! O Shopping Norte Sul Plaza recebe pela primeira vez em Mato Grosso do Sul o T-Rex Tour, uma experiência imersiva que transporta os visitantes para a era dos dinossauros, com direito a tecnologia, diversão e muita aventura.

Com 13 dinossauros animatrônicos, a exposição ao ar livre impressiona pelo realismo, trazendo réplicas de tirar o fôlego. O destaque é, claro, o icônico Tiranossauro Rex, que domina a cena com seus imponentes 3,20 metros de altura e 9,50 metros de comprimento. Mas ele não está sozinho: outros dinossauros pré-históricos também fazem parte da jornada, proporcionando um passeio repleto de conhecimento e emoção.

Os dinossauros ganham vida com uma combinação de movimentos e efeitos sonoros realistas, ativados por sensores de presença. Isso significa que, ao caminhar pelo tour, os visitantes podem se surpreender com rugidos assustadores e movimentos impressionantes, tornando a experiência ainda mais envolvente.

“O T-Rex Tour desembarca pela primeira vez no Mato Grosso do Sul, levando uma experiência que vai muito além da diversão — é uma verdadeira viagem no tempo. Nossa missão é transformar cada visita em um mergulho imersivo na Era dos Dinossauros, onde crianças e também os adultos podem se encantar com a grandiosidade dessas criaturas pré-históricas. Como referência em entretenimento temático, a Magic Games tem o compromisso de criar momentos inesquecíveis para toda a família”, afirma Ricardo Del Campo, Diretor-Presidente da Magic Games.

Durante o dia, os detalhes das réplicas impressionam pela fidelidade às descobertas científicas, enquanto à noite a iluminação especial dá um toque extra de mistério e imersão ao passeio, tornando cada momento único.

A gerente de Marketing do Norte Sul Plaza, Anna Zimmermann, adianta que o shopping está sempre em busca de melhorias para o público e o T-Rex tour vem justamente com esse propósito. “É uma satisfação aprimorar nossos serviços de entretenimento. Nossa cidade e nossos clientes merecem este presente. E vamos além: acreditamos, inclusive, que essa nova atração possa ser explorada como forma de ensino sobre a era Jurássica para crianças e jovens”, completa.

Área instagramável e diversão garantida

Para eternizar a aventura, o T-Rex Tour conta com uma área instagramável, perfeita para registrar os melhores cliques ao lado dessas criaturas fascinantes. E a experiência não para por aí: o tour acontece dentro da Magic Games, onde a diversão continua com diversas atrações para todas as idades.

Serviço – O ingresso para o T-Rex Tour custa R$ 15 por pessoa. A abertura/funcionamento do tour depende da situação climática. Os clientes que queiram saber previamente se a tour está funcionando em dias de chuva pode mandar WhatsApp para o número 67 99875-4752.

Por Redação

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.