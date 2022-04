Muito além de árvores floridas: Caminho dos Ipês oferece trilhas e outras atrações

Por Méri Oliveira [Jornal O Estado MS]

Que Mato Grosso do Sul é um Estado onde os ipês se fazem presentes desde sempre, todo mundo sabe. São vários tipos, com florescência entre junho e novembro, alternando-se primeiro pelo roxo, seguido do rosa, em seguida o desabrochar do ipê-amarelo e, por último, o branco, sendo que todas as cores transformam a paisagem urbana, colorindo e alegrando o dia a dia de quem passa.

Mas essa beleza toda é ainda mais majestosa quando vista em meio à natureza, permitindo a contemplação visual, olfativa e auditiva, posto que a experiência no campo acaba “exigindo”, de certa forma, uma imersão, a fim de melhor vivenciar tudo isso. Mas se engana quem pensa que o Caminho dos Ipês envolve apenas passar por uma trilha com ipês floridos – não que isso seja pouco, é claro.

A fim de promover uma experiência contemplativa atraente e que pudesse beneficiar municípios de MS, a IGR (Instância de Governança Regional) Caminho dos Ipês coordenou o processo de atualização do Mapa do Turismo Brasileiro, no que se refere ao grupo de municípios que compõem a região turística Caminho dos Ipês, que totaliza nove localidades integrantes do mapa.

Todo o processo de atualização se deu entre os meses de fevereiro e março e analisou os municípios que se interessavam em participar do grupo. De acordo com os critérios determinados pelo Ministério do Turismo, ou seja, para participar, as localidades devem ter um órgão oficial de turismo, dotação orçamentária para o setor, prestadores de serviços cadastrados no Cadastur e Conselho Municipal de Turismo ativo.

A região Caminho dos Ipês é formada oficialmente pelos municípios de Campo Grande, Corguinho, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, Terenos e Sidrolândia.

Caminho dos Ipês

Localizada bem no centro do Estado, essa região reflete a essência de MS: a harmonia entre o homem e a natureza. Aqui, cidades crescem em contato com o meio ambiente e, nas ruas largas e arborizadas, pode-se encontrar as árvores-símbolo do Estado, os ipês, que enfeitam e colorem a paisagem e são a inspiração para o batismo da região Caminho dos Ipês.

Em várias cidades há parques urbanos frequentados pela população e também pela fauna local, com aves e as populares capivaras, em passeios tranquilos. Além disso, a região oferece, também, turismo rural, cultural, ecoturismo, agrotecnológico, místico, turismo de negócios e eventos.

Corguinho

O município fica a 100 quilômetros de Campo Grande, na região central de MS, e é conhecido por ter opções de turismo de aventura, místico, científico e de contemplação no ecoturismo, com rios e córregos de águas cristalinas, cachoeiras e paisagens deslumbrantes, ainda oferece áreas de camping e balneários.

Jaraguari

Também pertencente ao Caminho dos Ipês, o município tem potencial para o turismo social, ecoturismo, turismo cultural, de esporte, de pesca, turismo de aventura, de negócios, eventos e turismo rural. Para Kaká Karvalho, do Recanto da Elô, uma pousada local, a definição da rota pode trazer melhorias aos municípios integrantes, já que há algumas exigências atreladas. “Havendo uma rota preestabelecida que concentre os turistas, os atrativos também vão se mobilizar para atender da melhor forma. E cada município vai ser obrigado a melhorar as estradas e a sinalização, que é o básico, mas ainda não foi feito.”

Rio Negro

O município de Rio Negro já é conhecido por suas belezas naturais, pois é forte no turismo de contemplação da natureza, bem como por ser também uma das entradas do Pantanal por meio da BR-419, conhecida como “Transpantaneira”. Banhada por rios piscosos, a cidade tem grande potencial para o ecoturismo com cavernas e cachoeiras, sendo um dos municípios por onde passa a Serra de Maracaju.

Segundo Donald Inácio Pires, da Fazenda Arco-Íris, em Rio Negro, “a rota Caminho dos Ipês é um grande avanço para os municípios que compõem essa rota. A expectativa é de que cada dia mais as pessoas venham a conhecer as nossas regiões, que não tinham tanta fama no turismo rural e no turismo de aventura, e hoje já se mostra que tem locais bonitos, hotéis bacanas para as pessoas também virem apreciar e conhecer locais diferentes.”

Rochedo

Rochedo é o refúgio perfeito aos que buscam tanto a tranquilidade quanto a animação características do interior sul-mato-grossense. Com belezas naturais extraordinárias, o município é repleto de pequenos oásis com cachoeiras e locais para banhistas, o local é ideal para trilheiros e entusiastas do camping e da observação de aves. O Rio Aquidauana, que banha a localidade, é um convite aos que praticam aventuras

aquáticas como o rafting e a canoagem, e também aos que preferem apenas pescar.

O município também tem bailes sertanejos, seguidos de carreteiro ou churrasco de fogo de chão, além das tradicionais festas religiosas de São Cristóvão, São Pedro, festa do padroeiro da cidade, Senhor Bom Jesus, e a festa de Nossa Senhora Aparecida, herança dos garimpeiros fundadores de Rochedo.

Sidrolândia

Sidrolândia é um município que se desenvolveu graças a três grandes vultos: o primeiro, por ficar a menos de 100 km da Capital; o segundo, graças à agropecuária; e o terceiro e mais importante, por ser ponto de passagem para a ferrovia NOB, que vinha de São Paulo via Campo Grande. Sidrolândia, em decorrência dessas situações, acabou por se desenvolver muito ao longo dos anos e atualmente é rota turística para os

municípios de Bonito e Ponta Porã.

Terenos

Vizinho de Campo Grande, o município de Terenos tem vários atrativos naturais, como balneários e pesqueiros, além de eventos de destaque nacional, como a Festa do Ovo de Terenos, uma homenagem aos imigrantes japoneses.

Para o diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico, Agrário, Turismo e Meio Ambiente do município, Valdecir Batista Alves, o fato de Terenos ser próximo da Capital favorece o desenvolvimento de atrações turísticas. “A rota Caminho dos Ipês converge com esse objetivo do município, que é incentivar

e fomentar essa cadeia turística, especialmente nesse primeiro momento, com a reestruturação e a organização do turismo nos balneários, assim como, no turismo de eventos.”

