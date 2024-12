Filme estreia hoje com novas canções e direção de vencedor do Oscar

A tão aguardada estreia de Mufasa – O Rei Leão acontece hoje, trazendo uma nova abordagem para a história do rei leão mais icônico da Disney. O filme reconta a origem de Mufasa, pai de Simba, e promete tocar o coração dos fãs com uma narrativa que explora sua trajetória de ascensão. Sob a direção de Barry Jenkins e produção da Walt Disney, premiado com o Oscar por Moonlight: Sob a Luz do Luar, o longa tenta oferecer uma experiência única, ao mesmo tempo, em que evita se perder na sombra do clássico de 1994 e do remake de 2019.

A história acompanha Mufasa, ainda filhote, que, após perder sua família, encontra Taka, um leão simpático e herdeiro de uma linhagem real. Esse encontro muda o curso de suas vidas e inicia uma jornada de autodescoberta e amadurecimento, em que Mufasa se torna o grande líder das Terras do Orgulho. A trama não só destaca a ascensão do personagem, mas também revela as complexidades de sua relação com outros personagens, incluindo o vilão Scar.

Em termos de recepção crítica, Mufasa iniciou sua jornada com 55% de aprovação no Rotten Tomatoes, considerando 47 análises. Em comparação, o remake de 2019 obteve uma aprovação um pouco mais baixa de 51% em 435 resenhas, enquanto o público demonstrou maior entusiasmo, com 88% de aprovação. Para este filme, a trilha sonora fica a cargo de Dave Metzger, Pharrell Williams e Nicholas Britell, que trazem novas músicas, prometendo fortalecer ainda mais a história com composições envolventes.

Do ponto de vista financeiro, as expectativas para a estreia são altas. O filme deve arrecadar entre US$ 47 e 52 milhões nos Estados Unidos durante seu primeiro fim de semana, enquanto a abertura internacional pode superar esses números, com uma previsão de até US$ 140 milhões nos primeiros cinco dias, resultando em uma estreia global de até US$ 192 milhões.

Recepção Crítica

Visualmente, o filme impressiona, com paisagens deslumbrantes e tecnologia de ponta que cria um mundo mais realista. No entanto, alguns críticos apontam que, apesar da excelência técnica, a animação digital carece da energia vibrante da versão original de 1994. O The Hollywood Reporter destaca que, embora as imagens sejam deslumbrantes, há uma certa falta de emoção genuína entre os personagens, o que pode diminuir o impacto emocional da história.

O Variety também observa que, enquanto a animação de 1994 usava cores vibrantes e personagens com traços mais expressivos para cativar o público, a versão digital de Mufasa parece um pouco mais impessoal. Já o IndieWire nota que, apesar da riqueza nos detalhes visuais, a falta de expressividade dos personagens prejudica a profundidade emocional que a história original proporcionou.

A trilha sonora, composta por Metzger, Williams e Britell, busca equilibrar a nostalgia com inovações. Embora tente evocar a grandiosidade da música de Hans Zimmer e Elton John, falta algo da intensidade dos clássicos de 1994, o que impede que as novas canções deixem uma marca tão profunda quanto as do filme original.

Beyoncé, que já se destacou com a produção da trilha sonora de O Rei Leão em 2019, retorna à franquia, mas desta vez com um papel mais contido. Ela volta a dublar Nala, agora ao lado de sua filha Blue Ivy, que dá voz à jovem Kiara. Ao contrário do que aconteceu no filme anterior, onde Beyoncé também foi responsável por músicas da trilha sonora, desta vez a cantora não canta nenhuma das novas canções.

O filme também faz uma homenagem póstuma a James Earl Jones, a lendária voz de Mufasa, que faleceu em setembro de 2024. Durante uma coletiva de imprensa, o diretor Barry Jenkins compartilhou que a história de Mufasa foi uma oportunidade para questionar e explorar suas próprias percepções sobre o que significa ser um bom líder e um bom pai. Jenkins explicou que o roteiro de Jeff Nathanson trouxe novas perspectivas, desafiando suas próprias ideias de como os personagens deveriam evoluir.

Mesmo com o foco dramático da história, o tom humorístico é garantido pela dupla Timão e Pumba, que continuam a conquistar o público com suas piadas e improvisos. Billy Eichner e Seth Rogen retornam aos seus papéis como os carismáticos suricatos e javalis. Eichner revelou em coletiva que a oportunidade de improvisar e gravar as cenas juntos foi uma experiência única, que trouxe ainda mais espontaneidade às interações dos personagens.

Além de honrar o legado do clássico de 1994, Mufasa – O Rei Leão busca abrir um diálogo profundo sobre as relações familiares, especialmente entre pais e filhos, e sobre o processo de formação da identidade. A trama sugere que ninguém nasce herói ou vilão, e as escolhas e experiências de vida definem o que cada um se torna.

Apesar de sua estética impressionante e da tentativa de aprofundar a narrativa, o filme acaba não conseguindo capturar a magia e a emoção que fizeram O Rei Leão um fenômeno cultural. Ao focar excessivamente na parte técnica e visual, o longa perde um pouco da alma e da profundidade emocional que foram as marcas registradas da obra original, deixando os espectadores com uma sensação mista sobre a importância dessa continuação.

Amanda Ferreira