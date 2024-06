MS na rota do folk: Jonavo leva novo show para Ponta Porã neste domingo, com canções autorais e clássicos do folk

Você já ouviu falar na música folk? Pelo nome, nem todos conseguimos entender ou lembrar sobre o gênero, mas a música folk possui uma antiga e rica tradição, que perpetuou ao longo do tempo, se associando a outros gêneros como rock, pop e pop, tendo nomes como Woody Guthrie e Bob Dylan na vanguarda do movimento, e alguns mais recentes como Vance Joy e Bon Iver. Mas, mesmo que a música folk seja fortemente ‘americanizada’, Mato Grosso do Sul tem um representante do som, com o cantor Jonavo. O artista irá apresentar seu novo show, ‘Na Trilha do Folk’, neste domingo (9), em Ponta Porã.

Na apresentação, Jonavo irá interpretar músicas autorais presentes no mais recente DVD, ‘Revoada Acústica’, até clássicos do folk nacional e internacional. O cantor também compartilhará a história do folk, percorrendo as origens e os grandes nomes do estilo musical. A apresentação será na praça Pedro Manvailer, como parte da programação do Festival Etnocultural dos Ervais.

Folk de A a Z

Para quem for prestigiar, a apresentação será uma experiência que combina música ao vivo, palestra e documentário. Em sua nova turnê, além da interpretação de clássicos da música folk, Jonavo também compartilha saberes, percorrendo as origens e os grandes nomes do estilo.

A apresentação começa na origem da nomenclatura “folk” na Inglaterra e se estende até as influências que tornam Mato Grosso do Sul um dos principais polos do gênero no Brasil. O show combinado com a palestra é costurado por um documentário dirigido pelo próprio Jonavo, que busca educar o público sobre a importância de classificar a música de campo, destacando artistas icônicos como Bob Dylan, Neil Young, Almir Sater e Zé Ramalho.

Reconhecimento

Quem pensa que o cantor fica apenas no eixo musical de Mato Grosso do Sul está muito enganado. Jonavo já possuiu uma carreira consolidada e pode se considerar uma autoridade no assunto do folk. Em 2013 ele dirigiu e criou o próprio documentário ‘Folk + Brasil’, integrou o grupo ‘Folk na Kombi’ por oito anos, e tocou ao lado de Renato Teixeira, Zé Geraldo, Almir Sater e Paulo Simões.

Jonavo também já conquistou terras internacionais. Ele foi o primeiro brasileiro a participar do Folk Alliance International Conference, representando o Brasil em 2019, em Montreal, Canadá, e novamente em 2024, em Kansas City, Estados Unidos. Em 2017, Jonavo se apresentou no palco Sky Rock Station no Rock In Rio e, em 2018, gravou um DVD no Auditório Ibirapuera. Recentemente, ele lançou o projeto audiovisual “Revoada Acústica”, que tem sido um sucesso de crítica e público, com participações especiais de Ana Cañas e Ana Vilela.

“Venho buscando alicerces para o meu trabalho autoral há bastante tempo. Caí na estrada em busca desse sonho e hoje toda essa “loucura” de se jogar internacionalmente, abrir grandes shows e marcar os corações das pessoas com a minha música está realmente acontecendo”, disse o cantor em entrevista ao Jornal O Estado.

Para fora

Em 2022, Jonavo assinou com o escritório norte-americano Mr Groove Productions, que hoje gerencia o artista, sua carreira e realiza seus shows nos Estados Unidos.

Em fevereiro, o artista abriu dois shows do cantor Nando Reis em Nova York e Boston, e aproveitou para exibir a bandeira de MS em solo internacional. “Ele é meu grande ídolo e foi muito emocionante esse encontro. É tão surreal para mim estar perto dele que eu perco a fala. Realmente é um dos meus compositores favoritos, e fazer isso nos Estados Unidos foi meio surreal”, contou ao jornal.

O momento foi registrado em suas redes sociais, com direito a CD autografado. “Posso enfrentar mil palcos, plateias e situações, mas ainda fico totalmente sem saber o que falar diante dele. A influência sonora, estética e conceitual que sofri tocado por sua obra é inegável. O DVD Ao Vivo MTV me deixou em posição fetal, estava ali toda a estética folk que ajudou a me forjar como artista ali no início de tudo”, declarou Jonavo em suas redes sociais.

“Representar o MS fora me dá a sensação de pertencimento, de que não importa onde eu esteja, minhas raízes sempre vão falar mais alto. É importante ir longe sabendo de onde a gente veio”, finalizou.

A turnê “Na Trilha do Folk” promete ser uma experiência enriquecedora para os fãs do estilo musical, combinando a paixão de Jonavo com sua habilidade de educar e inspirar. O projeto é uma parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, e não só celebra a rica história do folk, mas também destaca a importância de preservar e promover a música com as temáticas da vida no campo no Brasil e no mundo.

Serviço:

Jonavo “Revoada Acústica” – Festival Etnocultural dos Ervais será realizado nesse domingo, na Praça Pedro Manvailer (Praça da Prefeitura) em Ponta Porã. Mais informações através do perfil de Jonavo no Instagram.

Por Carolina Rampi

