Ms. Marvel e Gavião Arqueiro estreiam. Isto vai acontecer ainda este ano. É a promessa de outras duas supersérie no Disney+. Foi uma garantia da vice-presidente do Marvel Studios, Victoria Alonso.

Por isso, a notícia animou o mundo nerd e de fãs dos super-heróis animados. O Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), já surpreendeu positivamente este ano com WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e Loki. O ano começou com a psicodelia fantástica e nostálgica da Feiticeira Escarlate, seguiu para a aceitação do manto do Capitão América e chegamos ao irmão de Thor. Todas séries merecedoras de Emmy. É desta forma que os heróis ganharam estreia no coração de muitos incrédulos neste universo.

Como é dito muito, a briga da DC com a Marvel é boa para o mundo. Porém, o suspense continua, já que a executiva não informou nenhuma data. Mas, no calendário de lançamentos da Marvel, a próxima série é a animação What If…?, prometida lá para 11 de agosto.

Já nas telonas, entra em cartaz Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis no dia 3 de setembro, seguido de Eternos (em novembro) e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (16 de dezembro). Ansioso? que seja verdade este título: Ms. Marvel e Gavião Arqueiro estreiam.

Sinopses

Ms. Marvel traz a origem da personagem Kamala Khan. Heroína, de origem paquistanesa, fã da Capitã Marvel. Ela descobre ter super-poderes. Quem interpreta a protagonista é Iman Vellani.

Agora a série do Gavião Arqueiro é uma sucessão de manto. Clint Barton treina sua sucessora, Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Yelena (Florence Pugh), que estreou no UCM no filme já consagrado sobre a origem da Viúva Negra, pode estar na série.

Empolgado para a verdade deste título: Ms. Marvel e Gavião Arqueiro estreiam?

